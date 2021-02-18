Hem arıza gideriyorlar hem aç kalan sokak hayvanlarını besliyorlar

Pazar gününden beri İstanbul'u etkisi altına yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı alarmda olan BEDAŞ ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler arıza ve onarım çalışmalarına giderken kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yanlarında mama da taşıyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 14 Şubat Pazar gününden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle alarm durumuna geçen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) soğuk kış günlerinde abonelerinin enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat esası ile çalışıyor. Gelen ihbarlar üzerine hızla arıza noktalarına giden BEDAŞ ekipleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yanlarında mama da götürüyor.

Araçlarda mama da taşınıyor

Kar başlamadan önce olası arızalara karşı sahadaki ekip ve araç sayısını artıran BEDAŞ, sahadaki personel sayısını bin 193'e çıkardı. Bu sırada 211 araç arıza onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına hazır hale getirilirken araçlara sokak hayvanları için mama konuldu. Özellikle İstanbul'un kırsal ve ormanlık alanlarının daha çok olduğu bölgelerde ekipler, her arıza ihbarına giderken yanlarında sokak hayvanları için mama da taşıdı. Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi bölgelerde arızalara müdahale eden BEDAŞ saha personeli ‘sokaktaki canları' yanlarındaki mamalar ile besledi.