Hem futbolseverler hem de gezginler için işte derbi şehirleri

com, 6 Şubat'ta oynanacak olan dünyanın en ünlü derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi futbol kulüpleriyle ve taraftarlarıyla meşhur olan şehirleri futbolseverler için derledi.

Geçtiğimiz yıl, korona virüs salgınının tüm dünyayı vurmasıyla beraber birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi veya ertelendi. Futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri hayal kırıklığına uğratsa da derbileriyle ünlü şehirler tekrar eski günlerine yakın zamanda kavuşacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, özellikle futbol tutkunlarının mutlaka gezip görmesi gereken şehirleri obilet.com sizler için derledi.

obilet.com'un derbi şehirlerini tanıttığı liste şu şekilde paylaşıldı;

Derbilerin kralı; Birleşik Krallık

İngiltere; Big Ben & Westminster Sarayı, London Eye, Buckingham Sarayı, Tower Bridge gibi meşhur noktaları ile dünyanın her yerinden turisti kendine çeken bir ülke. Futbolu icat eden İngilizler, takımları ve derbileriyle de Londra'ya, Manchester'a ve Liverpool'a çok sayıda farklı milletten taraftarın gelmesini sağlıyor. İngiltere, bugün dünyanın en iyi futbol kulüplerine ve en ünlü statlarına da ev sahipliği yapıyor. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Premier Lig takipçilerinin en çok ilgisini çeken yerler arasında geliyor.

Madrid, Barselona ve Valencia'da futbol her şeyin önünde

İspanya'nın başkenti Madrid tarihiyle, alışveriş imkanlarıyla ve eğlenceli gece hayatıyla dünyanın her yerinden turisti kendine çekiyor. Şehirdeki Plaza Mayor, Puerta del Sol Meydanı ve Plaza del Castilla, şehrin en uğrak noktaları arasında geliyor. Özellikle şehri temsil eden iki büyük futbol kulüp; Real Madrid ve Atletico Madrid'in derbi maçı olduğu bir güne denk gelirseniz Madrid sokaklarının taraftarlarla dolup taştığını ve çok sayıda turisti Bernabeu Stadı çevresinde görebilirsiniz. Katalonya özerk bölgesindeki Barselona'da; Sagrada Famillia Kilisesi, modern sanatın öncülerinden Gaudi'nin eserleri Park Guell, Casa Battlo ve Casa Mila gibi mimari yapıları ziyaret edebilirsiniz. Barselona'nın hayranlık uyandıran nizami şehir yapılanması içinde futbol ayrı bir yer tutuyor. Dünyanın en ünlü takımı Barcelona FC maçlarını izlemek için efsanevi stadyum ‘Nou Camp', pandemi öncesine kadar hem turistlerin hem de tutkulu taraftarların buluşmasına şahitlik ediyordu. Akdeniz'in kıyısındaki, tarihi, kültürü ve mimarisi ile herkesi büyüleyen Valencia, Santa Maria Katedrali, müzeleri ve modern mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Las Falla Festivali'yle de çok sayıda insanı şehre çeken Valencia, futbol takımı Valencia FC ile de adından söz ettiriyor.

Milano; moda, alışveriş ve futbol

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yer alan moda ve alışverişin merkezi Milano'nun Gotik mimari yapıdaki katedrali olan Duomo di Milano belki de dünyanın en çok fotoğraflanan tarihi yapılar arasında yer alıyor. Binlerce kişinin her yıl geldiği Milano, popüler futbol kulüpleri AC Milan ve Inter Milan'a da ev sahipliği yapıyor. Milano'ya gelenler hem şehrin tarihi yerlerini ziyaret ediyor, alışveriş yapıyor, klasik İtalyan mutfağının tadını çıkarıyor ve bu iki kulübün maçlarını, dünyaca ünlü futbol yıldızlarını izliyor.

Paris futbolseverlerin de gözdesi

Paris'in klasikleşen sembolleri Eyfel Kulesi, Louvre Sarayı ve Müzesi, Lüksemburg Sarayı, Notre Dame Katedrali, Zafer Takı gibi gezilecek çok sayıda yeri var. Şehrin insanı içine alan çekimi, görkemli mimari yapısı, sokakları, kafeleriyle sınırlı değil; bu metropol şehrinde, “Paris Saint-Germain” de futbolseverler için şehri vazgeçilmez kılıyor. Futbol fanatikleri önceden asil bir aileye ait olan av köşkü alanına, başta olimpik amaçla yapılan, daha sonraları futbol stadyumuna dönüşen, Paris Saint-Germain FC'nin maçlarını oynadığı Prensler Parkı Stadyumu'nu (Parc des Princes) mutlaka ziyaret ediyor.