Hem imzaları topladı hem mahkemeyi kazandı

Beşiktaş'ta 5 Mayıs'ta yapılacak olan çoğunluk sağlanmadığı takdirde 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim öncesinde Hürser Tekinoktay hem gerekli imza sayısını topladı hem de açtığı dava sonucunda Divan Kurulu'nun kabul etmediği 270 imzalı dilekçeyi mahkeme kararıyla onaylattı.

Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Hürser Tekinoktay'ın başkan adaylığı resmen kabul edildi. 270 ıslak imzalı dilekçeyi Divan Kurulu'na sunan ancak dilekçeleri kabul edilmeyen Tekinoktay, durumun tüzüğe aykırı olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sürecinde ise Tekinoktay'a destek verenler, noter aracılığıyla ya da kulübe bizzat giderek dilekçelerini vermiş ve Hürser Tekinoktay'ın aday olmasını sağladı. Divan Kurulu Başkanlığı da Tekinoktay'ın adaylığını onayladı. Bu gelişmenin yanı sıra, Tekinoktay açtığı davayı da kazandı. 14. Asliye Hukuk Mahmekesi, 270 imzalı dilekçenin tüzüğe uygun olduğunu ve kabul edilmesine karar verdi. Hürser Tekinoktay yaşanan gelişmelerin ardından 5-12 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulda Fikret Orman'a rakip olarak aday oldu.