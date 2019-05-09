Hem markalar hem tüketiciler anneleri daha çok seviyor

Tüketicilerin dijital davranışlarından yola çıkarak hazırlanan analizde; markaların en çok kampanya hazırladığı özel günler arasında ilk sıralarda yer alan Anneler Günü ile Babalar Günü karşılaştırıldı. Araştırma, hem markaların hem de tüketicilerin Anneler Günü'nü daha fazla önemsediğini, bu kapsamda tüketicilerin Anneler Günü'ne yönelik kampanya e-postalarına yüzde 150 gibi büyük bir oranla daha fazla dönüş sağladığını ortaya çıkardı.

Dünyanın ve Türkiye'nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital, Anneler Günü'ne kısa bir süre kala markalar için bir araştırmaya imza attı. Related Digital'in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum tarafından yapılan analiz kapsamında, markaların en çok kampanya düzenlediği özel günler arasında yer alan Anneler Günü ile Babalar Günü karşılaştırıldı. Tüketicilerin dijital davranışlarından yola çıkılarak hazırlanan analize göre hem markaların hem de tüketicilerin Anneler Günü'nü Babalar Günü'nden daha çok önemsediği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre; markalar 2018 yılında Anneler Günü'ne özel 299 kampanya e-postası gönderirken, Babalar Günü'ne bu rakam 180 adette kaldı ve Anneler Günü'nde Babalar Günü'ne oranla yüzde 66 oranla daha fazla kampanya yapıldığı belirlendi.

Anneler Günü'nde yüzde 130 daha fazla e-posta gönderildi

Araştırma kapsamında markalar tarafından geçen yılki Anneler Günü'ne özel düzenlenen kampanyaları içeren 45 milyon e-posta gönderildi. Babalar Günü'nde ise bu rakam 19.5 milyon oldu. Araştırmaya göre; Anneler Günü'nde Babalar Günü'ne oranla yüzde 130 daha fazla e-posta gönderildiği ortaya çıktı.

Tüketicilerin e-posta okunma oranlarının da ele alındığı araştırmaya göre markaların gönderdiği e-postalar Anneler Günü'nde yüzde 10, Babalar Günü'nde ise yüzde 9 oranında okundu. Kullanıcıların e-posta tıklama oranlarına da yer verilen analiz neticesinde, Anneler Günü'ne özel kampanyaları içeren e-postaların yüzde 12, Babalar Günü'ne özel e-postaların ise yüzde 5 oranında tıklandığı ve böylece Anneler Günü'ne özel e-postaların yüzde 140 oranında daha fazla tıklandığı ortaya çıktı.

Ortak kelime 'indirim'

Araştırmada ayrıca kullanıcıların e-postalara geri dönüş oranları da incelendi. Analize göre; Anneler Günü'ne özel kampanyaları içeren e-postalara yüzde 2.5, Babalar Günü'ne özel düzenlenen e-postalara ise yüzde 1 oranında geri dönüş sağlandı. Bu kapsamda Anneler Günü'ne özel düzenlenen e-postalara yüzde 150 oranında daha fazla geri dönüş sağladığı ortaya çıktı. Her iki özel gün için hazırlanan kampanya e-postalarında en çok kullanılan kelime ise 'indirim' olurken, markalar tarafından Anneler Günü'nde önerilen hediyeler kısmında ilk sırada 'çanta ve çiçek' geldi. Babalar Günü'nde de 'cüzdan ve telefon' yer aldı.

"Markalar çekingen davranıyor"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, markaların bu tür özel günlerde hazırlanan kampanyaları analiz etmek gibi bir alışkanlıklarının olmadığını vurguladı.

Kılıç, "Türkiye'de ne yazık ki markaların böyle bir alışkanlığı yok. Bu konuda çok çekingen davranıyorlar. Oysaki bu tür özel günlerde düzenlenen kampanyalara yönelik analizler markalar için yol gösterici oluyor. Bu tür analizler; kampanyaların geri dönüşü noktasında markaların izlemesi gereken yol açısından önemli verileri içeriyor. Bu kapsamda Related Digital olarak hazırladığımız analizin hem marka hem de tüketici davranışlarının analizi açısından son derece önemli bir çalışma olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.