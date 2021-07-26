Hem yüzmede hem okulda şampiyon

İSTANBUL(İHA) Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1. lik ipini göğüsleyen Batuhan Filiz aynı zamanda okul başarısıyla da göz dolduruyor. Harvard ve Stanford gibi sayılı dünya üniversitelerinden yüzde 100 burs kazanan genç sporcunun hedefi olimpiyat madalyası kazanmak.

Ortaokul ve lise döneminde pek çok öğrenci, akademik anlamda başarılı olmaya çalışırken, spor aktivitelerine daha az zaman ayırmak durumunda kalabiliyor. Bu durum sporda başarılı gençlerin kariyerine ara vermelerine hatta sporu bırakmalarına neden olabiliyor. İzmit Uğur Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Batuhan Filiz ise hem derslerindeki başarılarıyla hem de yüzmede elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Batuhan Filiz, aynı zamanda bu yıl okul birincisi olmayı da başardı.

16 dünya üniversitesi burs veriyor

17 yaşındaki Batuhan'ın azmine ve başarısına dünyanın saygın üniversiteleri de kayıtsız kalmadı. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Teksas Üniversitesi gibi dünyanın en ünlü 16 üniversitesi yüzde 100 ve yüzde 80 burs imkanlarıyla Batuhan'a kapılarını açtı. Gelecek yıl lise eğitimini tamamlamasının ardından yurtdışında öğrenim görmek istediğini söyleyen Batuhan, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

“Haftada 13 antrenman yaptım”

5 yaşında yüzmeye başlayan Batuhan Filiz disiplinli çalıştıktan sonra hem derslerde hem de sporda başarılı olmanın çok zor olmadığını söyledi. Avrupa Şampiyonası için sıkı bir hazırlık yaptığını anlatan Batuhan Filiz “Normalde haftada 11 antrenman yaparken son 2 ay hafta 13 antrenmana çıktım ve hiç boş günüm yoktu. Daha önce 2019 yılında Avrupa Gençlik Olimpik Festivaline serbest bayrak yarışlarında 3. olmuştuk. Son kazandığım madalya ile emeklerimin karşılığını aldığımı gördüm. Öyle mutluydum ki, madalyayı aldıktan üç saat sonra şaşkınlığım geçti. Kürsüye çıktığımda çok duygulandım. İstiklal Marşımızı diğer ülkelere dinletebildiğim için mutluluktan ağladım. Ben okul ve sporu bir arada yürütmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Okul ortalamam 96.51. Hem okul birincisiyim hem de sporda başarılıyım. Ancak yüzme ile ilgilenmek isteyenlere ilk önerim disiplinli olmaları. Antrenmanların asla aksatılmaması gerekiyor. Birkaç gün suya girmediğinizde sanki 1 yıl yüzmemiş gibi hissediyorsunuz. Haftanın 6 günü, günde 2 ayrı antrenman yapıyorum. Her sabah 05.45'te uyanırım. Kahvaltı sonrası 06.15-08.30 arası antrenman yapıyorum. Şu an tatili başladı ama okul olduğu dönemlerde 09.00-16.00 arası derslerim oluyor. Sonrasında 16.30-20.00 arası ikinci antrenmanım oluyor. Geceleri de en geç 10.30'da uyurum” diye konuştu.

“Hedefim Paris Olimpiyatları”

Avrupa Büyükler Kısa Kulvar Şampiyonası seçmelerine hazırlandığını anlatan Batuhan Filiz hedeflerini şöyle anlattı: “Gelecek sene hem Avrupa Gençler hem de Dünya Gençler Şampiyonası var. Bu şampiyonalarda unvanımı korumak istiyorum. Ayrıca Dünya Gençler klasmanında rekor kırmak için çalışıyorum. Asıl hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatlarında tarihimizdeki ilk madalyayı kazanmak.”