Hemen Döneriz'in galasına yoğun ilgi

Yapımcılığını ünlü oyuncu Gökhan Mumcu'nun üstlendiği yönetmenliğini ise Haydar Işık'ın yaptığı filmin galasına pek çok ünlü sanatçı katıldı.

Sezonun iddialı komedi filmlerinden 29 Kasım'da vizyona girecek ‘Hemen Döneriz'in galası dün akşam Mecidiyeköy'de bir sinema salonunda gerçekleştirildi. Yapımcılığını ünlü oyuncu Gökhan Mumcu'nun üstlendiği yönetmenliğini ise Haydar Işık'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Burak Satıbol, Murat Genç, Amir Zakaria, Gökhan Mumcu, Buse İskenderoğlu, Kadir Polatcı, Ayhan Taş, Esin Civangil, Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Filmin galasına oyuncu kadrosunun yanı sıra, Ümit Karan, Aslı Tandoğan, Saruhan Hünel, Açelya Topaloğlu, Selahattin Taşdöğen, Eylem Şenkal, Serhat Onat, Selçuk Kılınç, Hakan Eksen, Ümit Okur, Kenan Acar, sosyal medya fenomeni Emrah Şahan gibi isimler katıldı.

Rüya takımdan güzel bir iş çıktı

Gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan film ekibi soruları yanıtladı. Filmin yapımcısı ve oyuncusu Gökhan Mumcu, "Hem eğlendik hem iş ürettik. Filmi izleyici ile buluşturacağımız için çok heyecanlıyız, umarım sinemaseverler beğenir." dedi.

Mumcu, "Setlerde başımıza gelen olayların bu filmde başımıza gelmemesi için gece gündüz çalıştık. Umarım karşılığını alırız. Biz çıkan üründen memnunuz, benim tabirimle rüya takımdan güzel bir iş çıktı." şeklinde konuştu.

"Umarım filmin hakkını alırız"

Kardeş Payı dizisiyle yıldızı parlayan ve filmde başrolü üstlenen Kadir Polatcı, "Çok eğlenceli, güldüğümüz eğlendiğimiz bir film oldu. Burak Satıbol ve Ayhan Taş ile bir kaç projede beraber çalıştığımız için daha da kolay oldu. Diğer arkadaşlarımızla uyumu yakaladık ve film koptu gitti umarım izleyici de sever gişesi bol olur. Filmin hakkını alırız." şeklinde konuştu.

Filmde bir psikiyatristi canlandıran Burak Satıbol ise "Çok keyifli bir film çektik, harika yerlerde güzel bir film çektik, çok eğlendik inşallah izleyici sever." dedi.

Sosyal medya ile ünlenen ve ilk başrol deneyimi olan Murat Genç de "Güzel bir ekip samimi bir iş çıkardık, İnşallah gişesi çok bol olur" ifadelerini kullandı.

İlk sinema filmi için kamera karşısına geçen Türkiye güzellerinden Buse İskenderoğlu duygularını, "Çok güzel bir deneyim oldu, biz çok eğlendik, inşallah seyirci de bizimle birlikte çok eğlenir." sözleriyle ifade etti.

Galaya katılan oyuncu Aslı Tandoğan da samimi açıklamalarda bulundu: "Bana bu filmden teklif geldi, ancak tarihler uyuşmadı ama bir sonraki filmde oynama sözü verdim."

Eski milli futbolcu Ümit Karan ise "Türk sinemasının gelişmesi adına böyle yapımlara destek verilmeli ben de sinemanın yaşaması adına desteğe geldim umarım gişesi bol olur."dedi.