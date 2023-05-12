Hemşireler Günü “Hemşireler Geleceğimiz” başlığı altında ele alındı

“Hemşireler Geleceğimiz” sloganıyla düzenlenen organizasyonun ev sahibi olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, “Akademik deneyimlerimizi Kızılay'ın tecrübeleriyle birleştirdiğimiz bu etkinlik iş birliğimizin ilk deneyimi. Bundan sonraki süreçte de birlikte yol alacağız” dedi.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla İstanbul Atlas Üniversitesi ve Kızılay Sağlık Grubu, yaptıkları iş birliği protokolü çerçevesinde Vadi Oditoryum'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Açılış konuşmalarının ardından Oturum Başkanlığını İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytolan Yıldırım'ın yaptığı ‘Hemşireliğin Geleceğinde Değerler' konferansı Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı tarafından verildi.

Konferans sonrasında ‘Dünden Bugüne Yenilenen Hemşirelik Anlayışı' Paneli gerçekleşti. Panelin Oturum Başkanlığını İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İkbal Çavdar ve Kızılay Sağlık Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Cihan yaparken, panelde Uzman Hemşire Gülçin Ebren, Fatma Lale, Uzman Hemşire Münevver Keleş Aslan konuşma yaptı.

“Tecrübelerimizi Kızılay'ın deneyimleri ile birleştirdik””

Öncelikle Hemşirelik Haftası dolayısıyla tüm hemşirelerin gününü kutlayan Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş aynı zamanda Kızılay ile yapılan iş birliğinden bahsetti. İş birliği için “Tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi birleştirerek ülkemize daha faydalı işler yapmak için bir aradayız” diyen Dr. Yusuf Elgörmüş, “Kızılay, ülkemiz için geçmiş ve derin kültürel değerleri olan çok önemli bir organizasyondur. Kızılay'ın hem yurtiçine hem de yurtdışına eğitim ve hizmet anlamında çok büyük katkıları var. Biz de akademik camia ve üniversite olarak Kızılay'ımızın yanında olup hem ülkemize hem de yurtdışındaki gücümüzü birleştirerek ülkemize daha faydalı işler yapma sevdasındayız. Bu etkinlik de bu işbirliğin bir başlangıcı olacak. Kızılay'ın yurtdışındaki ve içindeki bağlantıları, ilişkileri, yaptığı aktiviteler, sağlık alanındaki yapısı, ARGE çalışmaları, hizmetleri bizim çok dikkatimizi çekiyordu. Dolayısıyla yönetim olarak hem sağlık teknolojilerinde hem hizmetler noktasında hem de akademik anlamda birlikte olmaya karar verdik. Yani Kızılay'ımızın sahip olduğu tecrübeleri üniversitemizin tecrübeleri ile birleştirerek ülkemiz ve insanlık için daha iyi işler yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“Amacımız hemşirelikle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytolan Yıldırım ise yapılan etkinlik ile ilgili detayları aktardı. Hemşirelikle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, “Üniversite olarak bu yıl ilk defa Kızılay Sağlık Grubu işbirliğinde Hemşirelik Haftasını burada birlikte kutlayalım istedik. Amacımız her yıl olduğu gibi hemşirelikle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak, hemşireliğin toplum sağlığına katkılarının neler olduğunu anlatabilmek ve daha etkili hizmet verebilmek için hemşirelerden nasıl yararlanabileceği konusunda bir takım önerilerde ve tavsiyelerde bulunmak. Programın içeriğinde de bu konular çerçevesinde konuşmalarımız ve panelimiz olacak. Bugün bizim aynı zamanda hemşirelik birinci sınıf öğrencilerimizin mesleğe ilk adım atışlarını sembolleştiren Işık Alma Törenimiz olacak. Öğrencilerimiz bir mum ışığı ile başlattıkları bu aydınlatmayı sonrasında mezuniyet sonrası meşalelerle sağlığın geleceğini aydınlatacak” dedi.

Hemşirelerin geçmişten günümüze farklı fotoğraflarının da sergilendiği etkinlikte, İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Işık Alma Töreni gerçekleşti. Ardından Hilal-i Ahmer tiyatro oyunu sergilendi.