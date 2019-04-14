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Henry Onyekuru 12. golünü attı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru fileleri havalandırdı. Onyekuru, 66. dakikada sahneye çıkarak bu sezonki 12. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.


Bu sezon 24 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa Kupası olmak üzere 34 resmi müsabakaya çıkan Nijeryalı futbolcu 12 gol, 2 asistle oynadı. Onyekuru bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

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