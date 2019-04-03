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Henry Onyekuru gözünün son halini paylaştı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrasında gözünün son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrasında gözünün son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında dün evinde E. Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, rakibiyle girdiği bir pozisyonda gözüne darbe aldı. Onyekuru, bugün sosyal medya hesabından gözünün son halini paylaştı. Genç futbolcunun paylaştığı fotoğrafta gözünün bant ile kapalı olduğu görüldü.


Kulüpten yapılan açıklamada, Onyekuru'nun gözünde hafif düzeyde yaralanma oluştuğu ifade edildi.

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