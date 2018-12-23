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Henry Onyekuru'dan iki gol

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Sivasspor karşısında attığı 2 golle bu sezon 6.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Sivasspor karşısında attığı 2 golle bu sezon 6. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Galatasaray, evinde DG Sivasspor'u mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Henry Onyekuru galibiyeti getiren golleri kaydetti. Nijeryalı futbolcu 51 ve 69. dakikalarda attığı gollerle bu sezonki 6. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor deplasmanında iki gol atmıştı.


Onyekuru, ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 olmak üzere 2018-2018 sezonunda toplam 20 resmi müsabakada görev aldı.

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