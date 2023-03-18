Hentbol Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası’nda Beşiktaş şampiyon oldu.
HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası'nda Beşiktaş şampiyon oldu.
Hentbol Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Beykoz Belediyesi GSK, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, müsabakanın ilk yarısını 13-16 geride tamamlarken, normal süre de 29-29 berabere sona erdi. Uzatma bölümünü 34-33 üstün bitiren Beşiktaş, HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.