Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Hep-Sen ile Sahim-Sen üyeleri de meydana gelerek anıta çelenk bıraktı. Ardından Kazancı yokuşuna gelen grup, 45 yıl önce Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına buraya karanfil bıraktı. Grup daha sonra dağıldı.