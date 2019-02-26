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‘Hep Yek 3' oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları'nda izleyici ile buluştu

İlk iki filmle seyircinin beğenisini toplayan ‘Hep Yek 3’ filmi oyuncuları ve yönetmeni Venezia Cinens Sinemaları’ndaki özel gösterime katıldı ve film öncesi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

İlk iki filmle seyircinin beğenisini toplayan ‘Hep Yek 3' filmi oyuncuları ve yönetmeni Venezia Cinens Sinemaları'ndaki özel gösterime katıldı ve film öncesi izleyicilerin sorularını yanıtladı.


Komedi türündeki ‘Hep Yek 3' filmi oyuncuları İnan Ulaş Torun, Onur Sermik ve Serdal Genç Venezia Cinens Sinemaları'nda sinemaseverlerle bir araya geldi. Film öncesinde oyuncularla tanışma fırsatı yakalayan izleyiciler birlikte fotoğraf çekilerek, sohbet ettiler. İtalyan mimarisinin örneği olarak Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet'in sinema salonu Venezia Cinens Sinemaları'nda eğlenceli anlar yaşandı.


‘Hep Yek 3' beladan uzak duramayan Altan ile Gürkan'ın maceralarını konu ediyor. Tam bir bela paratoneri olan Altan ile Gürkan'ın mafya ile arasındaki ilişkileri komik bir dille anlatıldığı film, izleyicileri kahkahaya boğdu.

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