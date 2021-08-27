Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı

Dünya teknoloji devlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası'na kote olan Türk şirketi Hepsiburada'nın toplam platform satışları, 2021'in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak 10,4 milyar TL'ye ulaştığı açıklandı.

1 Temmuz'da NASDAQ Borsası'nda gerçekleşen halka arzı sonrası ilk finansal sonuçlarını açıklayan Hepsiburada, 2021'in ilk yarısı sonunda Pazaryeri'ne üye şirketlerin satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışların yüzde 69'una eriştiğini kaydetti. Pazaryerinde satış yapan şirketlerin sayısı 2021'in 2'nci çeyreğinin sonunda geçen yıla oranla 2'ye katlanırken, Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü programından yararlanan kadın girişimci sahipliğindeki şirket sayısı ise 23 bine yükseldi. Şirketin toplam platform satışları, 2021'in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak 10,4 milyar TL'ye ulaştığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre 2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'luk artışla ulaşılan 13,1 milyon siparişle Hepsiburada platformundaki tüm zamanların 3 aylık sipariş rekoru kırıldı. Yılın ilk yarısında e-ticaret platformunda satışa sunulan ürün sayısı (SKU) geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 katına çıkarken, sipariş adedindeki artış ise yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

E-ticaret platformu, 2021sonu itibarıyla toplam platform satışlarının 28-29 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, “Bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 70'ini Hepsiburada Pazaryeri'nde mağaza açan KOBİ'lerimiz gerçekleştiriyor. Bu tablo e-ticaret platformumuzun yerel kalkınma yoluyla Türk ekonomisine oluşturduğu katma değerin çarpan etkisiyle arttığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında konuşan Emirdağ, “Şirket olarak Türkiye'den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen tek yerli şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL'lik işlem hacmine imza atmıştık. 2021 ilk yarı sonuçları da şirketimizin güçlü performansını ve büyümeye odaklandığını kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

Emirdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Giderek artan ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra rekabetçi fiyatlarımız, aktif müşteri sayımızın sürekli büyümesini sağladı ve sipariş adedi bu çeyrekte 13 milyon ile rekor kırdı. Lojistik imkanlarımızın gücüyle Türkiye'nin 81 ilindeki tüketicilere 24 saat içinde erişebiliyor olmamız bizi en cazip dijital platformlardan biri haline getiriyor. Bu sayede aktif satıcı sayımız da geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. 2017'de başlattığımız ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programının da 23 bin kadın girişimciye ulaşmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

İkinci çeyrekte daha fazla aktif müşteriye, artan sipariş sıklığına, daha fazla aktif satıcı sayısına ve daha çok ürün sayısına ulaştık. Hem elektronikte hem elektronik dışındaki toplam büyüme çizgisi, Hepsiexpress ve henüz Haziran 2021'dedevreye giren HepsiPay Cüzdanım gibi yeni stratejik alanlarımızla da desteklendi. Geleceğe yönelik hedefimiz, gerekli adımları atıp yatırımlara hız vererek yılın tamamında güçlü bir büyüme elde etmek ve müşteri sayımızı, sipariş sıklığımızı, satıcılarımızı, ürün yelpazemizi artırmak olacak. 1 Temmuz'da yaptığımız halka arzdan toplam 700 milyon dolarlık kaynak oluşturduk. Bu kaynak ve güçlü bilançomuzun da yardımıyla önümüzdeki önemli büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz ve Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye pazarının bizim için bir dönüm noktası olduğu dikkate alınırsa, büyümeye öncelik vermek için doğru zamandayız.”

Verilen bilgiye göre e-ticaret platformu, ülke genelindeki akıllı operasyon ve lojistik merkezleri, HepsiExpress, HepsiJet, HepsiGlobal, HepsiPay gibi katma değerli servislerden oluşan dev ekosistemiyle, Türkiye'nin süper uygulama platformu olarak gelişimini sürdürüyor. ‘Süper Uygulama' ile e-ticaret platformu, müşterilere geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri (e-ticaret, süpermarket, ödemeler, havayolu biletleri) ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimini tek bir uygulama üzerinden sunuyor.