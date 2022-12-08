Hepsiburada, 3'üncü çeyrekte 10,7 milyar TL toplam satış hacmine ulaştı

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın toplam satış hacmi yılın 3'üncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 10,7 milyar TL'ye ulaştı. E-ticaret platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 26 artarak 17,4 milyona yükseldi.

Dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem gören Hepsiburada, 2022 yılının 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. E-ticaret platformu, güçlü performansını ve büyümesini sürdürerek e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde önemli rakamlara imza attı.

E-ticaret platformunun 3'üncü çeyrek rakamları hakkında şu bilgiler verildi:

3'üncü çeyrekte 17,4 milyon sipariş ile büyümeye devam

E-ticaret platformunun toplam satış hacmi 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 66 oranında artarak 10,7 milyar TL'ye ulaştı.

Müşterilerin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi 2021'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 26 artış kaydetti ve 17,4 milyona yükseldi. 2021'in 3. çeyreğinde 10,7 milyon olan aktif müşteri sayısı bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 11 artışla 11,8 milyon olurken; 4,4 olan sipariş sıklığı ise 2022'nin 3'üncü çeyreğinde yüzde 21 artarak 5,4'e çıktı.

94 bin satıcı ve 145 milyon ürün tek bir platformda

E-ticaret platformunun, satıcılarına ve KOBİ'lere sunduğu kapsamlı imkânlar ve satıcı deneyimini geliştirmeye yönelik adımları, aktif satıcı tabanının genişlemesine katkıda bulundu. Böylelikle Hepsiburada platformundaki aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 oranında artış gösterdi ve 94,3 bine yükseldi. E-ticaret platformunun 2017 yılında başlattığı Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü programı ile destek sağlanan kadın girişimcilerin sayısı ise yaklaşık 38 bine ulaştı.

E-ticaret platformu 2021 Eylül sonu itibarıyla 76,9 milyon olan ürün sayısını 30 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 89 artışla 145 milyona çıkararak ürün tekliflerini güçlendirdi. Öte yandan toplam satışlar içinde pazaryeri payı üçüncü çeyrekte yüzde 68,2 olarak gerçekleşti.

Hepsipay 10 milyon kullanıcıyla lider fintech oyuncusu olma yolunda

E-ticaret platformunun e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay 2022 yılın 3'üncü çeyreğinin sonu itibarıyla 9,2 milyon, Kasım ayında ise 10 milyon kullanıcıya ulaştı. E-ticaret platformunda yapılan toplam satışların yüzde 44'ü Hepsipay'in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı.

3'üncü çeyrekte gelişmiş müşteri doğrulama ve e-cüzdan yetenekleriyle alışveriş deneyimini zenginleştiren Hepsipay'in kullanıcıları, ayrıca mevcut kredi veya banka kartlarından para transferi yapabilme olanağına ek olarak, kart kullanmaya gerek kalmadan banka hesaplarından da e-cüzdanlarına havale yapabiliyor.

Hepsipay'in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması 115 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

E-ticaret platformu müşterilerin tercihi olmaya devam ediyor

‘Hepsiburada Premium', Kapında İade, Yarın Kapında, Hemen Al Şimdi Öde gibi yenilikçi servislerle farklılaşan e-ticaret platformu, müşteri sadakati ve deneyimini ölçmede kullanılan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2022'nin 3'üncü çeyreğinde de korudu. E-ticaret platformu, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre 3'üncü çeyrekte Türkiye'nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” olma başarısını sürdürdü.

E-ticaret platformunun sadakat programı ‘Hepsiburada Premium' Kasım sonu itibarıyla 500 bin üyeyi aştı. Hepsiburada Premium aboneleri, ücretsiz kargo, ve yüzde 3 para iadesi, hediye BluTV üyeliği gibi çok çeşitli avantajlara sahip oldu.

E-ticaret platformu siparişlerinin yüzde 84'ü ertesi gün teslim edildi

E-ticaret platformunun kargo hizmeti veren firması HepsiJet Türkiye genelindeki yaygın dağıtım ağıyla teslimatlarını sürdürdü. HepsiJet, 3'üncü çeyrekte satıcısı e-ticaret platformu olan siparişlerin yüzde 84'ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.

HepsiJet'in 81 ilin tamamında büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve iade servisi HepsiJet XL ise hizmet ağıyla müşteri deneyiminde oluşturduğu fark ile yaklaşık yüzde 99'lık müşteri memnuniyet puanını korudu.

3'üncü çeyrekte enflasyondan arındırılmış toplam satış hacmi 11 milyar TL oldu

E-ticaret platformu, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 yılı 3'üncü çeyrek verilerini geçen çeyrekte olduğu gibi enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. E-ticaret platformunun 2022 yılının 3'üncü çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi 11 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansal verilerin enflasyona göre yeniden muhasebeleştirilmesi sonucunda yılın ilk 9 ayında gerçekleşen toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azaldı.

Büyüme hedefi yükseltildi

Elde ettiği başarılı performans sonucunda, e-ticaret platformu daha önce 2022 yılının tamamı için duyurduğu yüzde 60 civarındaki toplam satış hacmi büyümesi hedefini, yüzde 70 civarına yükseltti. Ayrıca, disiplinli nakit ve maliyet yönetimi sayesinde 2022 yılında faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılığın toplam satış hacmine oranına ilişkin tahmin -yüzde 2,5 ila -yüzde 3 düzeyinde korundu.

''Güçlü kabiliyetlere sahip, entegre bir teknoloji ekosistemi geliştirdik''

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 2022 yılı 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ''Bu çeyreği de güçlü bir performansla tamamladık ve kârlılık yolunda ilerlemeye devam ettik. Bu yüksek performans, müşteri deneyimi odağımız, satıcı ve ürün tabanlarındaki genişleme, etkin ve doğru veri kullanımı, pazarlama aktivitelerindeki verimlilik ve disiplinli nakit ve maliyet yönetimi sayesinde mümkün oldu.

Hem sipariş sıklığındaki artış hem de aktif müşteri büyümesi sayesinde toplam sipariş adedi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26 arttı. Ayrıca, finansal teknolojiler alanında da ilerleme kaydetmeye devam ettik. Bu kapsamda Hepsipay gelişmiş müşteri doğrulama ve e-cüzdan yetenekleriyle alışveriş deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler geliştirmeye odaklandı. Kasım ayı ortasında Hepsipay 10 milyon cüzdan kullanıcısını aştı.

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza fayda oluşturabilmek amacıyla tüm ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte sadece e-ticarette değil, aynı zamanda finansal teknolojiler, lojistik, reklam hizmetleri ve benzeri alanlarda da güçlü kabiliyetlere sahip entegre bir teknoloji ekosistemi geliştirdik. Türkiye'nin Hepsiburadası olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, ekibimiz ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Ülkemizde yerli e-ticaret ekosistemi ve teknolojilerinin gelişmesine liderlik etme ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayemiz doğrultusunda, Türkiye'nin teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerinin yine Türkiye'de yatırıma dönüşmesi ve küresel başarı hikayesi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”