Hepsiburada İş Ortağım Akademi 190 bin iş ortağına eğitim verdi

Hepsiburada İş Ortağım Akademi'de, 2022 yılında giriş yapılan eğitim sayısı yüzde 259 artarken, giriş yapan iş ortağı sayısı ise önceki yıla göre yüzde 23 artışla 190 bini geçti.

Hepsiburada İş Ortağım Akademi'de yer alan eğitimler ile iş ortaklarının; stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, e-ticarette birçok maliyet, zaman ve iş yükünden tasarruf ettiği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra e-ticaret platformundaki operasyonlarını yönetebilmek için iş ortakları; muhasebe, sipariş yönetimi, reklam yönetimi gibi panel ekranlarıyla ilgili kapsamlı eğitimler alabiliyor. Hepsiburada İş Ortağım Akademi üzerinden düzenli olarak yayımlanan video ve dokümanlarla iş ortakları, mağazalarını ve ürünlerini nasıl daha görünür hale getirebileceklerini öğreniyor. Ayrıca kişisel gelişim kategorisindeki eğitimlerine ek olarak Tasarım Odaklı Düşünme gibi iş hayatında ihtiyaç duyulabilecek farklı konularda eğitim içeriklerine ulaşabiliyor.

Giriş yapılan eğitim sayısı yüzde 259 arttı

Akademide yoğun geçen 2022 yılı boyunca birçok alanda büyüme gerçekleşti. Platforma aylık giriş yapan iş ortağı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 190 bini geçti. Giriş yapılan eğitim sayısında ise rekor büyüme gerçekleşti. İş ortakları tarafından giriş yapılan eğitim sayısı yüzde 259 büyümeyle 290 bin olarak gerçekleşti. 2022'de e-ticaret platformunun iş ortaklarının yüzde 64'ünün Akademi'ye giriş yapması da bir başka ilgi çekici veri oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca akademiye 206 yeni içerik eklendi.

Yüzlerce etkinlikte iş ortaklarıyla buluşuldu

2022 yılı boyunca online düzenlenen 574 Akademi Buluşması, 44 Kazandıran Buluşma, 2 Kazandıran Yarışma ve 10 Başarı Ödülleri ile e-ticaret platformunun yöneticileri, iş ortaklarıyla buluştu. Ekim ayında İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde gerçekleştirilen Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları'na toplamda 1000'den fazla iş ortağı katıldı. 2022 yılının en çok dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alan ‘Efsane Cuma' webinarı e-ticaret platformunun üst düzey yöneticileri ve Hepsiburada'nın marka yüzü olan Cem Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören webinara 2000'e yakın iş ortağı katıldı.