Hepsiburada, ‘Premium' üyelik modelini tanıttı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen üyelik bazlı programı ‘Hepsiburada Premium'u tanıttı.

Hepsiburada, yeni üyelik modeli ‘Hepsiburada Premium'u düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Etkinlik, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ'ın ev sahipliğinde, markanın reklam yüzü Cem Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Murat Emirdağ, Türkiye'de e-ticaret ve online alışverişte standartları bir üst seviyeye taşıma amacıyla hayata geçirilen Premium'un felsefesini ve avantajlarını anlattı. Premium'u, üyelerinin hayatlarını kolaylaştıran, onlara ek avantajlar sağlayan ve sorunlarını çözen inovatif bir online alışveriş deneyimi olarak tanımlayan Emirdağ, “Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsiburada'nın sunduğu hizmetleri Premium ile daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

“Platformumuzun sunduğu hizmetleri daha da ileriye taşıyoruz''

Emirdağ, Premium'un müşterilerine bir yılda toplamda yaklaşık 1 milyar TL'lik fayda sağlayacağını vurgulayarak, “Hepsiburada Premium, Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun üyelik bazlı sadakat uygulaması. E-ticaret dünyasında standartları yeniden tanımlayarak çıtayı daha da yükselten Premium, müşteri ile ilişkimizi de yalnızca alışverişten ibaret olmaktan çıkararak, çok farklı bir boyuta taşıyor. Premium ile hayatları kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor ve ekonomik fayda sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“E-ticarette ‘kafa rahatlığı' kavramını Premium ile bir üst seviyeye taşıyoruz''

E-ticarette ‘kafa rahatlığı' kavramını Premium ile daha da geliştirdiklerinin ve bir üst seviyeye taşıdıklarının altını çizen Emirdağ, kampanya hazırlık sürecinde ‘müşterinin sesi' olan Cem Yılmaz'ın da desteğiyle Premium faydalarını çok net şekilde müşteriye aktardıklarını belirtti. Emirdağ, “Premium ile, online alışverişte müşteri deneyimini tamamen değiştiriyor, onlara tüm yönleriyle bütünsel bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı, sadakat temelli yepyeni bir bağ kuruyoruz. Premium da, orta ve uzun vadede Hepsiburada'nın iş modelinin önemli bir parçası olarak, müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracağımız atılımların ilk adımını temsil ediyor'' dedi.

“Hepsiburada'nın bu hizmeti bana gurur verdi”

Daha önce ‘Efsane Kasım' ve ‘Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası' reklam filmleriyle e-ticaret platformunun reklam yüzü olan Cem Yılmaz, “Türkiye'de e-ticaret sektörüne yön veren milli bir marka ile çalışmak bana şevk veriyor. Tamamen Türkiye'de geliştirilen, sektörde bir dönüm noktası olacak bir deneyimi birlikte duyuruyoruz. Ben böyle bir yeniliğin, yerli sermayeli bir Türk şirketi tarafından, baştan sona Türkiye'de geliştirilip Türkiye'de hizmete sunulmasını görmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Premium, 7'den 70'e herkese hitap ediyor”

Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı 5 ayrı Hepsiburada Premium reklam filmi ile ilgili de bilgi veren Cem Yılmaz, “Hazırlık aşamasında tam bir takım çalışması yaptık. Ürün geliştirme sürecine kadar tüm detayları, ayrıcalıkları sorup öğrendik. Senaryolar üzerine çalışırken, e-ticaret platformunun bu yenilikçi hizmetinin 7'den 70'e herkese hitap etmesinden yola çıktık'' diye konuştu.

Cem Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı: “Hepsiburada Premium'un insanlarda ‘Neden Premium'a geçmeyeyim ki zaten' duygusunu oluşturacağını düşünüyorum. Reklam filmlerinde de belli karakterlerle Premium'un bu avantajlarını izleyiciye aktarıyoruz. İhtiyaçlarını online satın alan aileler alışveriş yaptıkça yüzde 3 Hepsipapel kazanıyor, online alışverişte kargo ücreti ödemiyor, kapında iade et hizmetiyle iade etmek istedikleri ürünü zaman kaybetmeden kapılarından randevu ile teslim edebiliyorlar.”

Yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Premium üyeliğe kullanıcılar aylık 9,90 TL karşılığında üye olabilecek. Üyelik kapsamında kullanıcılara, ücretsiz bluTV üyeliği ve 25 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo gibi avantajlar sunuluyor. Ayrıca üyeler; Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde, belirli limitler dahilinde harcadıkları miktarın yüzde 3'ünü Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar.