Hepsiburada ve Apple'dan iş birliği

Apple'ın e-ticaret markasıyla yaptığı iş birliğiyle, eski ürünler ‘Eskiyi Yenile' hizmeti aracılığıyla Hepsiburada güvencesi altında yenileriyle değiştirilebilecek. E-ticaret markası, kampanyaya katılanların gönderdiği eski telefonları Hepsiburada güvencesiyle alacak ve indirimlerle yeni telefon alınmasına olanak sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, hizmetten yararlanmak için satın almak istenilen ürünün sayfasındaki ‘faydalan' butonuna tıklandıktan sonra nakit ödeme yöntemi ya da e-ticaret markasının hediye çekinin seçilmesi gerekiyor. Ardından eski ürünün özellikleri ve kullanım durumuna dair sorular yanıtlanıyor. Yanıtlara göre e-ticaret markasından ön teklif tutarı geliyor ve kullanıcı teklifi kabul etmesi halinde iletişim ve adres bilgilerini girmesi sonrası eski telefonunu e-ticaret markasına gönderiyor. Bu kampanyaya katılarak e-ticaret markasının ‘Eskiyi Yenile'' hizmeti ile eski telefonunu değiştirenler, güzel filmler çekebilecekleri ‘sinematik mod' gibi farklı birçok özellik ve yeniliğe sahip yeni bir iPhone 13 sahibi olabilecek.