Hepsiburada yılın ilk çeyreğinde 24 milyon siparişle yüzde 78 büyüdü

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 14,8 milyar TL'ye ulaştı. Platform üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 61 artarak 24,1 milyona yükseldi.

Türkiye'nin Nasdaq'ta işlem gören şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde Hepsiburada, e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde önemli rakamlara imza attı ve 2023 yılına güçlü bir giriş yaptı.

Öngörülerin üzerinde büyüme

E-ticaret platformunun toplam satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde 14,8 milyar TL'ye ulaştı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 70 oranındaki büyüme öngörüsünü aştı.

İlk çeyrekte 24,1 milyon siparişle müşterilerin tercihi

Müşterilerin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 artışla 24,1 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri tabanını koruyarak ilk çeyreği 11,9 milyon müşteri ile bitiren Hepsiburada'nın müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 52 artışla 4,9'dan 7,5'e çıktı.

Aktif satıcı 100 bini, toplam ürün 180 milyonu geçti

E-ticaret platformu, ‘Hepsiburada İş Ortağım' programıyla satıcılarına ve KOBİ'lere kapsamlı imkânlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21 artarak 100,7 bine yükseldi. Platformdaki ürün adedi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 63 oranında artarak 180 milyon oldu. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada Premium Üyesi 1 Milyonu aştı, NPS Liderliği devam ediyor

E-ticaret platformu,, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2023'ün ilk çeyreğinde de devam ettirdi.

Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan ‘Hepsiburada Premium' ise Mart sonu itibarıyla 915 bin, 30 Nisan itibarıyla ise 1 milyon üyeye ulaştı.

Siparişlerinin yüzde 84'ü ertesi gün teslim edildi

81 ilde verdiği hizmetle Türkiye'nin en büyük kargo şirketinden biri olan HepsiJet, 2023'ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 84'ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. HepsiJet sadece platform üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor.

Platformun dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı bin 400'ün üzerine çıkan HepsiJet, Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Randevulu Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sayesinde ilk çeyrekte yüzde 90 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Alışveriş arkadaşı Hepsipay 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı

E-ticaret platformunun e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay 2023 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Platformda yapılan toplam satışların yüzde 87'si Hepsipay'in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı.

Hepsipay'in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 180 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

Enflasyondan Arındırılmış Toplam Satış Hacmi 15,1 milyar TL

E-ticaret platformu, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2023 yılı ilk çeyrek verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. E-ticaret platformunun 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre, hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 15 artarak 15,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesine göre hesaplanan FAVÖK 7,3 milyon TL oldu.

“HepsiJet ve Hepsipay ile e-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı olacağız”

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2023 yılına ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinin acısı ile başladık. Bu çeyrekte bir yandan Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla yüzde 78 oranında büyüme sağladık. Büyüme oranımızla birlikte son dönemdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşarak 176 Milyon TL FAVÖK elde ettik.

Üstün hizmet anlayışımızla ve alım gücünü destekleyen çözümlerimizle müşterilerimizin güvenini kazanmaya devam ettik ve Türkiye e-ticaret pazarında “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olmaya devam ederek bu alandaki lider konumumuzu sağlamlaştırdık. Müşterilerimizle kurduğumuz bağı yeniden tanımlayan Hepsiburada Premium ise sadece 10 ayda bir milyon kullanıcıya ulaştı.

Sektöre getirdiği teknoloji odaklı lojistik çözümlerle her geçen gün büyüyen HepsiJet'i tüm e-ticaret oyuncuları için en önemli çözüm ortağı yapma hedefimizde bu çeyrekte önemli adımlar attık. Öte yandan Hepsipay ile finansal teknoloji yeteneklerimizi de yeni kurumsal müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli yol kat ettik. Hepsipay'in güvenli ve hızlı ödeme çözümleriyle vadelendirme imkânlarının ülkemizin perakende sektörü için önemli fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz.

Yüksek müşteri deneyimi sunarken, paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir ve verimli büyümeye odaklanıyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçları devam ettirmekte kararlıyız. Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacmimizde yıllık yaklaşık yüzde 95 oranında bir artış ve kârlılığımızın devam etmesini öngörüyoruz. E-ticaretin milli takımı olarak bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”