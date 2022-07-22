Hepsiburada yönetiminde bayrak değişimi

Murat Emirdağ, Hepsiburada CEO'luk görevini 1 Ocak 2023 itibarıyla Nilhan Onal Gökçetekin'e devrederek Yönetim Kurulu üyesi olarak şirkete katkı sağlamaya devam edecek.

Dünya teknoloji borsası Nasdaq'a kote olan Hepsiburada'nın yönetiminde 1 Ocak 2023 tarihinde bayrak değişimi yaşanacak. Şubat 2019'dan bu yana şirketin CEO'luk görevini yürüten Murat Emirdağ, kendi isteğiyle yılsonu itibarıyla ayrılarak görevine Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO'luk görevini Amazon'un global üst düzey yöneticilerinden Nilhan Onal üstlenecek.

Atamayı değerlendiren Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Murat Emirdağ'a son 4 yıl boyunca markaya ve Türkiye dijital ekosisteminin gelişimindeki önemli dönüm noktalarında sergilediği güçlü liderlik için teşekkür ederek, “Murat'ın Yönetim Kurulundaki yeni görevinde markamızın gelişimine stratejik katkılar sağlamaya devam edecek olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

Nilhan Onal'a 1 Ocak 2023'te devralacağı görev için başarılar dileyen Doğan, “Nilhan'ın e-ticaret, lojistik ve ürün geliştirme konularında Fortune 500 şirketlerini de kapsayan 25 yıllık tecrübesinin ardından, markamızın yeni dönemine liderlik edecek olmasından büyük heyecan duyuyorum. Markamızın müşterilerine ve satıcılarına en iyi servisi sunma yolculuğunda Nilhan'ın güçlü deneyiminin yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum. Bu görevlendirmenin ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu önemli ve gurur verici görevle Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum”

Nilhan Onal yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hepsiburada'nın başarı hikâyesinin bir parçası olmanın, bu önemli ve gurur verici görevle Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Markanın müşterileri için güvenilir, yenilikçi ve samimi bir yol arkadaşı olma misyonunun geçmişteki ve gelecekteki başarısının anahtarı olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden markanın üstün hizmet ve kalite anlayışını harika ekip arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye götürmesine, bu anlayışı farklı ülkelere taşımasına ve ekosistemiyle birlikte büyüyüp gelişmesine liderlik edeceğim için heyecanlıyım” dedi.

“Görevime Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edeceğim”

Hepsiburada'da CEO olarak görev yaptığı süre boyunca şirketin büyüme yolculuğuna; entegre bir teknoloji ekosistemine dönüşmesine; finans ve ödeme hizmetleri, hızlı market teslimatı, yurt dışı operasyonları, seyahat servisi, üyelik bazlı sadakat programı, reklam platformu, lojistik ve operasyon çözümleri gibi birçok yeniliğin hayata geçirilmesine liderlik eden Murat Emirdağ, “4 yıllık CEO'luk görevim süresince kurucumuz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve takım arkadaşlarımızla birlikte markamızın değerli müşteri ve iş ortaklarına hizmet etmek benim için bir onurdu. Yılsonu itibarıyla görevime Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edeceğim. Nilhan Onal'ın markanın hikâyesine çok önemli katkılar yapacağına eminim. Marka, güçlü temelleri ve sektördeki konumuyla tüm paydaşları için değer ve fark oluşturmaya devam edecektir'' diye konuştu.