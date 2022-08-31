Hepsiburada'dan yeni program

E-ticaret platformu Hepsiburada yeni programı ‘Link Gelir'i duyurdu.

Online alışveriş platformu Hepsiburada, hem bireysel hem de aile ekonomisi için müşterilerine önemli bir gelir elde etme fırsatı oluşturması amacıyla ‘Link Gelir' programını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uygulamadan faydalanmak için kullanıcıların favori ürünleriyle listeler oluşturması ve bu listeleri sevdikleriyle paylaşması gerekiyor. Kullanıcılar, bu listelerden yapılan alışverişlerden ürün fiyatının yüzde 10'u kadar ‘Hepsipapel' kazanıyor. Ürünlerden ne kadar oranda kazanç sağlayacağını, seçtiği ürünleri listelerine ekledikten sonra satış fiyatının hemen altında bilgi olarak görebilen kullanıcılar, ek kazanç sağlayabiliyor.

Hepsiburada müşterileri, beğendiği ve sevdiği ürünlerden oluşan listelerini sosyal mecralarında veya WhatsApp gibi mesaj uygulamalarını kullanarak kendi çevresiyle paylaşabiliyor. Link Gelir programındaki detaylı bilgiye hepsiburada'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.