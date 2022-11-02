Hepsipay'de yeni dönem

Hepsiburada'nın hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapma imkânı sağlayan ‘alışveriş arkadaşı' olarak nitelendirilen Hepsipay yenilendi.

Hepsiburada'nın hızlı, güvenli ve avantajlı ödeme yapma imkânı sağlayan Hepsipay'de yeni bir dönem başladı. Değişen görünümünün yanı sıra Hepsipay yeni nesil ödeme sistemi kolaylığı ve sunduğu imkânlarla kullanıcılara ödemede ve online alışverişte yepyeni ve inovatif bir deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsipay, tüketicilere ihtiyaçlarına gecikmeden sahip olma fırsatı sunan “Hemen Al Sonra Öde” hizmetine ek olarak tek tıkla ödeme yapma, iptal ve iadelerde hızlı ücret iadesi ve “Hepsipay Papel” kazanma avantajlarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar isterlerse tanımlı banka ya da kredi kartlarıyla alışverişlerini tek tıkla tamamlayabilirken isterlerse de kartlarından veya banka hesaplarından Hepsipay hesaplarına para aktararak bakiyeleriyle ödemelerini yapabiliyorlar.

Kullanıcılar, söz konusu yöntemle yaptıkları alışverişlerini iptal veya iade etmek istediklerinde alışveriş tutarları Hepsipay hesaplarına aktarılıyor. Bu sayede müşteriler, para iadesinin kartlarına yansımasını beklemeden kesintisiz bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor. Kullanıcılar isterlerse Hepsipay hesaplarındaki bakiyeyi kredi veya banka kartlarına da geri aktarabiliyor.

“Banka prosedürü olmadan, Hepsipay'le finansal destek”

Kolay, hızlı, güvenli ve bütçe dostu yeni nesil ödeme çözümleriyle, milyonlarca kullanıcının online alışveriş deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan Hepsipay'in Genel Müdürü Ozan Bayülgen, “Hepsipay ile müşterilerimize hızlı ve kolay alışveriş deneyimi sunmak için çalışıyor, geliştirdiğimiz finansal teknoloji çözümleriyle dijital cüzdan uygulamalarına ek olarak kolay ödeme imkanları sağlıyoruz. E-ticaret sektöründeki platform cüzdan uygulaması olarak çıktığımız yolda yenilenerek ve güçlenerek ilerliyoruz. ‘Hemen Al Sonra Öde' ile banka prosedürlerinden bağımsız biçimde kullanıcılarımıza finansal destek sunuyoruz. Tek tıkla ödeme kolaylığı sağlayan uygulamamamız, her alışverişte kredi kartı karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Bu dönemde Hepsiburada'nın akıllı alışveriş değer önermesine ödeme çözümlerimizle destek olacağız ve önümüzdeki sene bu deneyimi Hepsipay ile Türkiye'nin önde gelen perakendecilerinin kullanımına sunacağız” diye konuştu.