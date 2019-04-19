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Her 2 saniyede 1 alışveriş

Boyner Grup’un 2015 yılı Nisan ayında tüketicilerle buluşturduğu alışveriş uygulaması Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı.

Boyner Grup'un 2015 yılı Nisan ayında tüketicilerle buluşturduğu alışveriş uygulaması Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre 130 üye markasıyla her 2 saniyede 1 alışveriş söz konusu uygulama üzerinden yapılıyor. Uygulama üzerinden yapılan toplam alışverişin hacmi ise 4 yılda 14 milyar TL'yi aştı.


İnovatif alışveriş uygulaması Hopi, dördüncü yılına 7 milyon üye ile adım attı. Uygulama, hem tüketicilere hem de markalara kazandıran iş modeli sayesinde bugüne kadar 14 Milyar TL'lik alışverişte kullanıldı.


Mağaza ve internette her 2 saniyede 1 alışveriş Hopi ile yapılıyor


Açıklamaya göre kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını Türkiye'de üretilen ‘big data' ve ‘yapay zekâ' teknolojileriyle öğrenen uygulama, dakikada ortalama 33 alışverişte, yani her iki saniyede 1 kez kullanılıyor.


Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan kargoya kadar 130 marka ve 8 binden fazla noktada kullanılabilen Hopi ile bugüne kadar 63 milyon ürün satın alındı. Hopililer en çok tekstil ürünü, akaryakıt ve ayakkabı satın alırken, bunları restoran harcamaları takip etti.


Yurtdışından da büyük ilgi var


Uygulama, bu özelliği ile özellikle gelişmekte olan ülkelerden ilgi görüyor. Orta Doğu, Uzakdoğu, Güney Amerika'nın yanı sıra Avrupa pazarları için görüşmelerin devam ettiği uygulama yakın gelecekte Türkiye'den dünyaya açılan bir inovasyon olmaya hazırlanıyor.

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