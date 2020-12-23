“Her apartmanın bir ‘Ortak Alan Sigortası'na ihtiyacı var”

Ortak Alan Sigortası'nın sağladığı güvencelere dikkat çeken Selcen Gür, “Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Ortaya çıkan hasarlar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı söz konusu. Toplu yaşam alanları için geliştirilen Ortak Alan Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da teminat altına alıyor” dedi.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, apartmanlarda ‘Ortak Alan Sigortası'na ilişkin bilgi verdi. Gür, her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Site/Apartman yönetimi aidatların toplanması, bakımların yaptırılması, kat görevlisinin idaresi ve bunların yanında daha birçok görev ve sorumluluk doğuyor. Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Ortaya çıkan hasarlar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı söz konusu.

Bunları okuduğunuzda apartman veya site yöneticiliğinin ne denli zorlu bir görev olduğunu düşünebilirsiniz. Biz tüm yöneticileri birçok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran poliçe.

Toplu yaşam alanları için geliştirilen Ortak Alan Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da teminat altına alıyor” dedi.

Gür söz konusu sigortanın apartman veya site yöneticileri, profesyönel apartman yönetim ve inşaat firmalarının yaptırabileceğini söyledi.

Ortak Alan Sigortası için sigorta bedelinin belirlenmesi ve prim ödemesi konusu da değinen Gül, “KMK m.21, kat malikleri kurulu tarafından ana gayrimenkul için sigorta yaptırılması yolunda karar alınabileceğini öngörmektedir. Bu hükümde sözü geçen sigorta esas olarak yangın sigortası ve bu sigorta ile birlikte verilen ek teminatları kapsayacaktır. Ancak duruma göre, hırsızlık, elektronik eşya, cam kırılması gibi farklı sigortaların da eklenerek geniş bir paket oluşturulması mümkündür.

Bu yolda karar alınması halinde, ana gayrimenkul, kat malikleri kurulunca belirlenecek değer üzerinden sigorta ettirilecektir. Kat malikleri, bu sigortanın giderlerine, arsa payları oranında katılmak zorundadırlar.

Ana gayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılacaktır. Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanacaktır” diye konuştu.