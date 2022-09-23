Her derde deva Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Türkiye'nin ilk şifa bahçesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 14 dönümlük alan üzerine kurulu olan bahçe, 700'ün üzerinde bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin ilk şifa bahçesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde dört mevsim ayrı güzel. 14 dönümlük alan üzerine kurulu olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 700'ün üzerinde bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 17 yıldır İstanbulluların hizmetinde olan bahçede, ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkı sağlanırken, tedavilerde alternatif olarak kullanılan tıbbi bitkilerden faydalanma konusunda çalışmalar yürütülüyor. Birçok bitki çeşidinin açık ve sera alanlarında yetiştirilmesi nedeniyle görsel bir şölen de sunan bahçeyi, şehir yaşamının keşmekeşine kısa bir mola vermek isteyen herkes ziyaret edebiliyor. Bahçede aynı zamanda meraklıları için, tıbbi bitkiler üzerine çeşitli eğitim ve etkinlikler de düzenleniyor.

Kurulduğu günden bu yana Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde yürüttüğü projelerle gelişmeye devam eden Tıbbi Bitkiler Bahçesi; Tıbbi bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teşvik etmek, tıbbi bitkilerin kültür altına alınmasını özendirmek, çeşitli eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlamak, tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Haftanın her günü 09.00 - 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde hâlihazırda 700'ü aşkın tıbbi bitki çeşidi bulunuyor. Bitkilerin büyük bölümü etiketlenirken, bazı etiketlerde QR kod vasıtasıyla bitki hakkında geniş ve sesli bilgi almak mümkün. Sentetik gübre ve ilaç kullanılmayan bahçede, bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Sulama için damlama ve yağmurlama yöntemleri kullanılıyor.

Bunların yanı sıra Merkezefendi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde eğitimler, sergiler, festivaller, şenlikler gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bu aktivitelerle amaçlanan tıbbi bitkiler temasında farkındalık uyandırıyor. Bu bağlamda okul öncesinden üniversite öğrencilerine kadar her seviyede öğrencilere, belirli meslek gruplarına, özel eğitim gruplarına ve ilgili herkese eğitimler, seminerler, atölyeler düzenleniyor. Materyal ve danışmanlık desteği ile tezlere, projelere, protokollere katkı sağlanabiliyor. Okul ve balkon bahçeleri kurulumları için bilgilendirmeler yapılıyor. Gönüllü bahçıvanlık uygulaması ile insanlara İstanbul gibi metropol bir şehirde toprakla çalışma imkânı sunuluyor.

Bahçede yetişen bitki türlerinin biyoçeşitliliğini sağlamak ve kullanımlarını yaygınlaştırmak için birçok çalışma da yürütülüyor. Bitkilerin üretiminden ziyade tohumluk ve drogluk hasat yapılıyor. Az miktarda elde edilen bu hasatlar özellikle türün devamlılığı için tohum bankasında stoklanıyor. Droglar ise eğitimlerde kullanılmak üzere kurutuluyor ve uygun şekilde paketleniyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 300 resmi kurum, kuruluş ve topluluk Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nden fide, tohum, danışmanlık, herbaryum desteği hizmetleri almış bulunmakta.