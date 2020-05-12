Her kadın menopoz evrelerini farklı şekilde geçirebilir

Doç. Dr. Tijen Ataçağ, kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan menopozun evreleri hakkında merak edilen noktalara açıklık getirdi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Doç. Dr. Tijen Ataçağ, menopoz hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadınların aylık ziyaretçinin ne zaman ve nasıl ortadan kalkacağının farkında olmayabileceklerini belirten Ataçağ, “12 ay periyodu olmayan kadın menopozdadır. 40'lı ve 50'li yaşlarda görülebilir. Ortalama menopoz yaşı 51'dir. Bu noktada östrojen üretimi büyük ölçüde azalır. Artık overlerden yumurta salınımı olmaz” dedi.

Menopozun aşamaları ve belirtileri nelerdir

Birçok kadın için menopoz evrelerinin gerçekte gerçekleşene kadar bir gizem olduğunu dile getiren Ataçağ, “Her kadın bu evreleri farklı şekilde geçirebilir. Perimenopoz, menopoz ve menopoz sonrası olmak üzere üç evresi vardır. “40'lı yaşların ortalarında başlayabilir ve genellikle 4 yıl sürer. Başlangıç noktasını bilmek zordur. Düzensiz adetler genellikle ilk işarettir. Bu dönemde hamile kalabilirsiniz. Gebelik istenmiyorsa korunulması gerekmektedir. Bu dönemde östrojendeki dalgalanmaya bağlı olarak peridolarda uzama veya kısalma olabilir. Miktarında azalma veya artma gözlenebilir. Adet döngüsündeki değişikliklerle birlikte anksiyete, depresyon, unutkanlık dahil olmak üzere duygusal ve psikolojik değişiklikler olabilir. Menopoz döneminde her kadına göre değişkenlik gösteren semptomlar yelpazesi vardır. Ateş basmaları yaygın olarak görülür. Sıklık ve süre bakımından değişkenlik gösterebilir. Uyku düzenini etkileyebilir ve kronik uyku yoksunluğuna, yorgunluğa veya zihin bulanıklığına sebebiyet verebilir. Vajinal kuruluğa, cinsel istekte azalmaya, anksiyeteye, depresyona, kilo alımına neden olabilir” diye konuştu.

Menopoz sonrası dönemde kadınları neler beklemektedir

Menopoz sonrası dönemde ateş basması gibi semptomların yavaşça azalabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ataçağ, “Bu dönemde kadınlar, östrojendeki düşüş nedeniyle artmış osteoporoz ve kalp hastalığı riski altındadır. Ciltte değişiklikler meydana gelir. Menopoz sonrası cilt daha hassastır, kolaylıkla yırtılma ve morarma eğilimindedir. Daha kurudur, egzama gibi sağlık sorunlarına daha yatkındır. Sözlerimi bitirirken şunu da eklemek isterim ki son araştırmalara göre menopoz döneminde doktora giden hastaların üçte birine antidepresanlar reçete edilmektedir. Bu da hastaların semptomlarını daha ağırlaştırmakta ve öz güvenlerini yıkmaktadır” şeklinde konuştu.