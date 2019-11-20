‘Her Mahalleye Bir Kreş Projesi'nde temel atıldı

“Her Mahalleye Bir Kreş” diyerek yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mutlu Çocuk Merkezi'nin temelini attı.

Beylikdüzü Belediyesi çocukları öncelikli tuttuğu projelerine bir yenisini daha ekliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın “Her Mahalleye Bir Kreş” diyerek yola çıktığı ‘Mutlu Çocuk Merkezi' projesinin ilk adımları Kavaklı'da atılıyor. Çalışmalarına tüm hızıyla başlanan Kavaklı Mutlu Çocuk Merkezi ile çocuklar okul öncesinde eğitim hayatlarına mutlu bir adım atmaya hazırlanıyor. Toplamda 800 metrekare kreş alanı, bin 500 metrekare peyzaj alanı ve 140 metrekare spor alanı ile çeşitli fonksiyonları içerisinde barındıran Mutlu Çocuk Merkezi'nin çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Çocuklar ekolojik farkındalık desteği alacak

Çocuklar için her detayın düşünüldüğü merkez içerisinde; sosyal yaşam gelişimini destekleyen sınıflar, güvenli ve korunaklı oyun alanı, kültür ve sanat gelişimini destekleyici eğitim alanları, hijyenik ve sağlıklı beslenme alanları, spor ve aktivite alanları ve engelli dostu eğitim alanları bulunacak. Merkez içerisinde konumlandırılacak hobi bahçesi ile çocuklar ekolojik farkındalık desteği alırken enerji tasarruflu yapı sistemi, geri dönüştürülebilir yapı malzemeleri ve doğal ışık merkezli tasarım yaklaşımı ile merkez aynı zamanda doğa dostu da olacağı belirtildi. Güvenliği, sağlık reviri ve ebeveyn bekleme yeri ile veliler de güvenli ve konforlu hizmetle buluşacak.

“Mutlu çocukların yetişeceği bir merkez olacak”

Projenin çalışmalarının başladığı alanı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık projenin önemine değinerek, “Beylikdüzü'nde Mutlu Çocuk Merkezlerimizi açacağımızı söylemiştik. Mutlu çocukların yetişeceği bir merkezi Kavaklı Mahallesi'nde hayata geçirmek için kolları sıvadık. Mutlu çocukların geleceğe güvenle bakabilmeleri adına en iyi şekilde, sağlıkla, eğitim hayatlarına adım atacakları bir merkeze dönüşsün istiyoruz. İstanbul'da evlatlarımız için güzel mekanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki çocuklara yapacağımız her yatırım, geleceğe yapılacak yatırımdır. Bunu birçok mahallemizde de daha hayata geçirmek için çalışacağız. Beylikdüzü'nde güzel şeyler olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çocukların doğa ve sanatla da iç içe olacağı merkez birbirinden farklı fonksiyonları içerisinde barındırırken aynı konsepte sahip kreşlerin de diğer mahallelerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Kavaklı ve Marmara Mahallesi'nde yaşayan miniklerin faydalanabileceği ilk kreşin ardından yerleri belirlenen ve projeleri çalışılan Gürpınar, Adnan Kahveci ve Yakuplu mahallelerinde de Mutlu Çocuk Merkezlerinin hızla planlanıp kullanımına açılacağı açıklandı.