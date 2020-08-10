Her yıl aynı mahalleye gelen ayakkabı hırsızı kamerada

Küçükçekmece'de her yıl bir kere aynı mahalleye uğrayan ve özellikle bayramlardan sonrasını tercih eden ayakkabı hırsızı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Emre Sokak'ta meydana geldi. Her yıl düzenli olarak aynı mahalleye gelen ayakkabı hırsızından mahalleli yaka silkiyor. Özellikle bayramdan sonra mahalleye gelen hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız son olarak mahalleye geçtiğimiz Cuma günü uğradı. Elinde poşetiyle önce mahalleyi dolaşan hırsız, ardından kapıları açık olan binalardan içeriye girerek ayakkabıları poşetine doldurarak binadan çıktığı görülüyor.

“Her sene bir defa bu sokakta ayakkabılar çalınıyor”

7 yıldır bayramdan sonra mahallesindeki binalarda ayakkabı hırsızlığı olması üzerine güvenlik kamerası taktırdığını söyleyen Ekrem Özpınar, “7 senedir bu mahallede oturuyorum. Oturduğum yıl boyunca her sene bir defa bu sokakta ayakkabılar çalınıyor. Bu yıl kamera taktırdık ve kameralara yakalandı. Adam önce yarım saat sokakta dolanıyor, açık kapı bulduğu binanın içerine giriyor. Orada ayakkabıları kendi malıymış gibi poşete doldurup götürüyor. Aşağıda bir eve daha girmiş ama orada kameramız net bir şekilde görmüyor. Özellikle bayramlardan sonra yeni ayakkabıları almak için geliyor. Ben bu şekilde bir önlem aldım” ifadelerini kullandı.

“Geçen cuma sabahı yeni aldığım 400 TL'lik ayakkabım çalındı”

Her yıl ayakkabısının çalındığını söyleyen Serkan Kaba ise “Bu mahallede oturuyorum. 5 senedir bu mahalledeyim her sene bir ayakkabım çalınıyor. Geçen Cuma sabahı yeni aldığım 400 TL'lik ayakkabım çalındı. Bıktım” şeklinde konuştu.