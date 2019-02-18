“Her yıl bal arılarının yüzde 70'i zirai kimyasal ilaçlar sebebiyle ölüyor”

Türkiye'de toplamda 84 binden fazla işletmede 7,9 milyonu aşkın kovanda 110 bin tondan fazla bal üretiliyor. Bu üreticilerden biri Ahmet Bağran Aksoy, “Bu yıl yüzde 70 oranında arı ölümü gerçekleşti. Ölümlerin en önemli nedeni tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, merdiven altı üretimle ortaya çıkan zirai ilaçların kullanılması ve bilinçsiz ilaç kullanımı” dedi.

Son yıllarda arıcılık sektörüne yapılan destekler ve sahte bala karşı getirilen tedbirler bal ve arıcılık sektörünün önünü açtı. Bal üretiminde Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, yanlış ilaçlama, bilinçsiz arıcılık gibi nedenlerle potansiyelinin katbekat altında bulunuyor. 35 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, bilinçli arıcılıkla yıllık üretimin rahat bir şekilde artmasının mümkün olduğunu savundu.

“Türkiye'de 250 - 300 bin ton bal üretilebilir”

Aksoy, Türkiye'de bir kovandan sezonluk alınan ortalama bal miktarının 14-15 kilogram olduğunu söyleyerek, “Bu rakam Avrupa'da ülkelere göre 60-70 kilogram ile 90-100 kilogram arasında değişiyor. Avrupa, bilinçli yapılan arıcılık ve ıslah edilen ırklarla bu rakamlara ulaşıyor. Türkiye'nin yıllık bal üretimi 110 bin ton civarında, Çin'den sonra en çok arılı kovan sayısına sahip ve dünyanın en çok bal üreten ikinci ülkesiyiz. Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla arılı kovana sahibiz. Yani sonuç olarak yanlış ilaçlama, bilinçsiz arıcılık gibi nedenlerle potansiyelimizin kat kat altındayız. Bilinçli arıcılıkla bu alandaki potansiyelimizi doğru kullanırsak yıllık üretimimizi rahat bir şekilde 250-300 bin tona çıkarabiliriz” dedi.

“Yanlış ilaç kullanımı arıların yüzde 70'ini zehirledi”

Bu yıl yüzde 70 oranında arı ölümü gerçekleştiğini anımsatan Aksoy, “Ölümlerin en önemli nedeni tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, merdiven altı üretimle ortaya çıkan zirai ilaçların kullanılması ve bilinçsiz ilaç kullanımı. Arıların üzerinde bulunan parazitleri yok etmek için kullanılan bu ilaçlar, önce arı zararlılarını öldürüyor daha sonra bağışıklık sistemi çöken arılar ölüyor. Sentetik kimyasal ilaç kullanımının yasaklanmasına dair atılan adımlar sevindirici olmakla birlikte henüz yeterli olduğunu söyleyemeyiz” dedi.