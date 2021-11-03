“Her yıl yaklaşık bin 500 çocuk lösemiye yakalanabiliyor”

Dr. Sema Anak, “Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin 500 onkolojik hastalığı olan çocuk hastaya tanı konmakta, bunun da bin 200 ila bin 500'ü lösemi olmaktadır. Akut lösemiler tanı anında oldukça gürültülü bir tablo çizerler. Kansızlık, ateş ve enfeksiyonlar, bezeler, karaciğer ve dalak büyüklüğüne bağlı karında şişlik, kemik ağrısı sık görülen öncül bulgulardır” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Dr. Sema Anak, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Lösemilerin çocukluk çağında en sık görülen malin hastalıklar olduğunu belirten Anak, “Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin 500 onkolojik hastalığı olan çocuk hastaya tanı konmakta, bunun da bin 200 ila bin 500'ü lösemi olmaktadır. Akut lösemiler tanı anında oldukça gürültülü bir tablo çizerler. Ortaya çıkan bulgular aile tarafından da gözden kolaylıkla kaçırılamayacak boyutlardadır ve süresi en fazla birkaç haftadır. Hastalık hücrelerinin işgaliyle ilgili organ tutulumları bulguları ortaya çıkarır. Kansızlık, ateş ve enfeksiyonlar, deride ve sistemik kanamalar, bezeler, karaciğer ve dalak büyüklüğüne bağlı karında şişlik, ağrı, kemik ağrısı sık görülen öncül bulgulardır” dedi.

“Erken tanıyla tedavi başarısı yüksektir”

Çocuk hastalarda kanser tedavisinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Sema Anak, “Çocukluk çağı lösemilerinde Türkiye çok önemli bir aşama kaydetmiştir. Diğer çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı, uygun ve etkin tedavi ile dünya standartlarında yaşam oranlarına ulaşılmıştır. Tüm hekimler çocuklarda da kanser gelişebileceğini akıldan çıkarmamalıdır. Erken tanı ve uygun merkeze yönlendirme hayati öneme sahiptir. Çocukluk çağı lösemilerinde tedavi başarısı risk gruplarına bağlı olmakla beraber genelde yüksektir. Erken dönem sorunlar aşıldıktan sonra esas gerçek hayata dönüş süreci başlar. İyileşme sürecini tamamlayan çocuklarda hayata adaptasyon önemlidir. Büyüme gelişmenin izlenmesi, tüm organ sistemlerinin hastalık ve yapılan tedavilerden aldığı travmalar göz önüne alınarak uygun alt birimlerce izlemi, aşılamaların tekrarı özellikle önemlidir. Okula dönüş, sosyal uyum, ikincil kanser gibi ek sorunların izlemi, doğurganlık sorunları önem kazanır” şeklinde konuştu.