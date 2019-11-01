Eğitimde fırsat eşitliği konusundaki sorunların ortadan kaldırılması ve çözüm ortağı olmak adına kurulan Herkese Eğitim Platformu, Avcılar'da yer alan Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu'na kütüphane açtılar.

“Çözüm Biziz, Güç Biziz, Gelecek Biziz” sloganıyla ve eğitimde fırsat eşitliği sorunlarını ortadan kaldırmak adına Türkiye'nin farklı illerinden 11 yaş ve üzerindeki çocuk ve gençlerin gönüllü olarak bir araya gelerek kurdukları Herkese Eğitim Platformu ikinci kütüphanesini açtı. Bu amaçla çeşitli projeleri hayata geçirmek için kolları sıvayan Platformun kurucusu lise öğrencisi İlyas Ata Güzeliş ve çocuklar, ilk olarak Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu için bir kütüphane oluşturdu. İkinci kütüphanelerini de 30 Ekim'de İstanbul, Avcılar'da yer alan 3300 öğrencili Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu'nda açtılar. Türkiye genelinde kitap toplayan “Herkese Eğitim” elçileri, yaklaşık 1300 kitabı, okula giderek mobilyalarını yaptırdıkları kütüphanenin raflarına kendi elleriyle yerleştirdiler. Kütüphanenin adı da “Herkese Eğitim - Almila Su Güvenkaya Kütüphanesi” oldu.

İlyas Ata Güzeliş: “Kitaplar, çocukların tüm renkleri görmelerini sağlayacak”

Herkese Eğitim Platformu Kurucusu İlyas Ata Güzeliş, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Şengül, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ve hayırsever Esra Oflaz Güvenkaya'nın da katıldığı açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çocuklar günümüzde bütün dünyada eğitim sistemlerinden de kaynaklı olarak birçok şeyi doğru - yanlış ya da siyah - beyaz kalıplar içinde görüyorlar. İnanıyorum ki bu kitaplar onların tüm renkleri görmelerini sağlayacak. Unutmayın bu kitaplar eskitilmek için var. Burada öğretmenlerin de örnek olarak çocuklara okumanın, kitapların ne kadar değerli olduğunu göstermelerini istiyorum”.

“Herkese Eğitim” platformu, Türkiye'de çalışmaları ve varlıklarıyla eğitim konusundaki sorunlara büyük çözümler getiren sivil toplum kuruluşları ile de ortak hareket edecek. Böylece, Türkiye genelinde farklı projeler geliştirerek, eğitime ve her çocuğun eşit şartlarda bilgiye ulaşmasına katkı sağlamaya devam ediyorlar.

www.herkeseegitim.net sitesinden platformda gönüllü olarak yer almak için form doldurulabilir ya da kurumsal ve bireysel olarak desteklemek için bilgi almak üzere iletişime geçilebilir. Ayrıca yeni açılacak kütüphanelere destek olmak için evinizdeki ve çevrenizdeki 3 - 18 yaş arası çocuk ve çocuk ve gençler için uygun olan kitapları (ders kitapları, roman, eğitici kitaplar vb.) bir araya getirerek Zen Pırlanta mağazalarına bırakabilirsiniz.