Heybeliada'da yangın çıkaran şahsın en az 10 yıl hapsi istendi

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan Sedat Demir(27) çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 10 Eylül'de tahliye edildiği öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yarım saat arayla 2 yerde yangın çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın başladığı, bu yangından yaklaşık yarım saat önce de ormanlık alana 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı anlatıldı. Çam Limanı Plajı'nda çalışan E.E. ve T.S. isimli şahısların orman yangınının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bir bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahıs gördüklerini söylemeleri üzerine eşkal bilgilerine uyan şüphelilerin araştırmasının yapıldığı belirtildi.

Eşkal bilgine uyan şüpheli Sedat Demir'in yakalandığı, bidonun bulunamadığı, tanıkların ormanlık alandan koşarak uzaklaşan şahsın Sedat Demir olduğunun kesin olarak belirlendiği kaydedildi. Sedat Demir'in ifadesinde, gezmek için Heybeliada'ya geldiğini, ormana yakın bir yerde metruk bir binada yangın çıktığını duyduğunu, çıkan yangını uzaktan fark ettiğini, olayla bir alakasının olmadığını söylediği anlatıldı.

“Yangın, doğal yollarla çıkmadı”

Çıkan yangında toplam 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı bilgisine yer verildi. Orman bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda, yangının doğal yolla çıkmadığı, mezarlık içinde metruk binada çıkan yangının ormanda çıkan yangınla bir bağlantısının bulunmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği vurgulandı.

Ellerinde aseton kalıntıları tespit edildi

Yangının çıktığı yerde bulunan bir vatandaşın çektiği video görüntülerinde, yangını başkasından duyduğunu söyleyen şüphelinin yanan binanın çevresinde dolaştığının görüldüğü anlatıldı. Yangının çıkış bölgesinden toplanan şişeler ve ağaç kabukları ile şüphelinin ellerinden kuru pamuk ile alınmış svap numunelerinde aseton kalıntılarının belirlendiği belirtildi.

En az 10 yıl hapsi istendi

Sedat Demir'in kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Demir'in “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelinin aynı suçtan 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.