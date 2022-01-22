Çok sayıda eğitim kurumunun yöneticileri ve eğitim uzmanlarını bir araya getiren ‘Hibrit Öğretmen Kariyer Fuarı' başladı. Eğitim odaklı panel ve atölyelerin yer aldığı fuarda oyun tasarımından spora birçok alandaki konu uzmanları tarafından konuşulurken, fuara hem fiziksel hem de online olarak katılım sağlanabiliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hibrit Öğretmen Kariyer Fuarı', üniversitenin Beşiktaş kampüsünde başladı. İki gün sürecek olan fuarda panellerin yanı sıra atölyeler de düzenlenirken, programa hem online da hem de fiziksel olarak katılım sağlanabiliyor. Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarının, eğitimcilerinin ve yazarlarının yer aldığı fuar, ‘Yeni Normalde Liderlik' paneliyle başladı. Bunun yanı sıra fuarda İklim Değişikliği, Yeni Normalde Okula Uyum, Sanat Eğitimi ve Öğretmenlik, Spor Eğitimi ve Öğretmenlik gibi birçok panel ile Öğretmenlik Kariyerinde Mesleki Gelişim: Engeller ve Öneriler, Tadımlık Mindfulness Atölyesi konu başlıklı online atölyeler düzenlenecek. Paneller ve atölyelere https://ogretmenkariyerfuari.com/fuar-programi/ adresinde bulunan program linkleri aracılığıyla katılım sağlanabiliyor.

“Öğretmen adaylarının farklı bir kariyer rotası oluşturmasını istiyoruz”

Fuarın açılışında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, kariyer fuarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kariyer fuarını yapmak istedik çünkü birincisi, eğitim fakültesi mezunlarımızın kariyerlerine başlarken özel okulları da ciddi bir kariyer sahası olarak görmelerini istiyoruz. O yüzden bilim kurulumuzda çok kıymetli eğitim fakültesi dekanlarımız, hocalarımız var. Onlarda tüm ağlarına tüm öğretmen adaylarına, yani öğrencilerine bu kariyer fuarını ilettiler. Biliyorsunuz ki Türkiye'de büyüyen bir özel okul sektörü var. Bu kurumların da nitelikli öğretmenlere, yöneticilere ihtiyacı var. Bu anlamda biz bu aradaki geçişi dolduracak bir platform oluşturabilir miyiz? Öğretmen adaylarımıza başka bir açıdan, özel okullar açısından kariyerlerine başlamayı düşündürtecek bir etkinlik yapabilir miyiz? diye düşündük. Birinci amacımız bu. Yani eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarımızın farklı bir kariyer rotasına girebilmelerini istiyoruz. İkinci hedefimiz, öğretmenlik kutsal bir meslek ama aynı zamanda bizim için profesyonel bir meslektir. O yüzden öğretmenlik mesleğine ilişkin, profesyonel algıyı arttırmak ve aynı zamanda bu süreçte öğretmenlerimizin sorunları, öğretmenlik mesleğinin ilerlemesi için yapılması gerekenler konusunda da özel okullar bakış açısından bir platform oluşturmak istedik, ikinci sebebimiz de bu.”

“Öğretmenler kurumların insan kaynaklarıyla görüşebilecek”

Fuarın öğretmen adayları için kariyerlerine yön verebilecek seçenekleri belirlemelerinde önemli bir rolü olduğunu belirten Karadeniz, “Üçüncü amacımız, öğretmenlerimiz için bir kariyer, iş değiştirme olanağı olacaksa bunun için bir platform hazırlamak istedik. Özellikle okullarımızı kendi platformları üzerinden aradıkları niteliklere ilişkin öğretmen ve insan kaynağını ulaşıyorlar. Aynı zamanda bir öğretmenin karar verirken bu kurumları farklı açılardan tanıyarak, bu kurumlara başvurmasını da düşündük. O yüzden ikinci gün boyunca bu fuara katılan öğretmenler farklı bir açıdan bu kurumunun vizyonu ve stratejisi açısından tanıyacaklar. Bir önceki fuarda işe yerleştirmeler oldu. Öğretmenlerimiz birebir görüşmeler yaptılar ve o kurumlarla öğretmenlerimizi bir araya getirdiğimiz güzel bir platform oldu. Düzenlediğimiz bu öğretmen kariyer fuarıyla aslında eğitim kurumlarıyla belirli öğretmen adaylarını bir araya getirerek bir mülakat süreci de ayarlamış olduk. Fuarda panellerimiz düzenlenecek ve Youtube'dan takip edilecek. Bunun yanı sıra, eğitim kurumlarımızın insan kaynaklarıyla öğretmen adayları, hem okula gelip hem de online da görüşme yapabilirler” şeklinde konuştu.

“Öğretmenin rolü değişiyor ve buna ayak uydurmamız gerekiyor”

BAU Global Başkanı Enver Yücel, öğretmenin rolüne değinerek, “Dönem dönem öğretmen arkadaşlarımızın eğitim/öğretim paradigmalarının değiştiğini söylüyoruz. Bugün dünya değişiyor onun için öğretmenlerimizin bugünkü değişime göre hareket ve uyum sağlayabilmesi için alacağı eğitimler çok önemlidir. Bazı ülkelerde 5 yılda bir öğretmen arkadaşlarımızın sınavdan geçtiğini görüyoruz. Türkiye'de öğretmen olarak atandıktan sonra emekli oluncaya kadar buna benzer zorunlu olarak herhangi bir şey bulunmuyor. Fakat bizler mutlaka kendimizi hele de bugünkü çağda kendimizi yenilememiz lazım. Daha fazla araştırma yapmamız lazım çünkü eğitim ve öğretmenin rolü değişiyor ve buna ayak uydurmamız gerekiyor. En başta hepimizin bildiği eğitimde dijitalleşmeyi ve eğitim teknolojilerinin kullanıldığını biliyoruz. Buna bile uyum sağlayarak dersleri anlatabilmemiz gerekir. Bunun yanında pandeminin bize öğrettikleri de var. Demek ki sadece yüz yüze değil uzaktan da bir eğitim/öğretim sisteminin varlığına inanmaz lazım. Bunu çoğaltabiliriz, yeşil ekonomiden tutun, iklim değişimine kadar öğretmenlerimizi hazırlamamız gerekiyor” dedi.