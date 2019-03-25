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'Hiç Kimsenin Öyküsü' adlı tiyatro oyunu Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İstanbul Tiyatro Kumpanyası oyuncuları tarafından hazırlanan, “Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı tiyatro oyunu, Kartallı tiyatroseverlerle buluştu.


Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Kartallı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Baki Erdi Mamikoğlu tarafından yazılan, Ali Çoban tarafından yönetilen dram türündeki oyunda oyuncu olarak Sinan Koç ve Harun Esen, başarılı bir performans sergiledi. 60 dakika süren tek perdelik oyunda iki göçmenin savaşa katılma yolculuğu ve savaşın iki insan üzerinde bıraktığı izler anlatıldı.

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