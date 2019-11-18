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‘Hiç Kimsenin Öyküsü' adlı tiyatro oyunu, Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kasım ayı etkinlik programı kapsamında Baki Erdi Mamikoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Ali Çoban’ın üstlendiği ‘Hiç Kimsenin Öyküsü’ isimli tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Kasım ayı etkinlik programı kapsamında Baki Erdi Mamikoğlu'nun yazdığı, yönetmenliğini Ali Çoban'ın üstlendiği ‘Hiç Kimsenin Öyküsü' isimli tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluştu.


Tek perdeden oluşan oyun, savaştan henüz çıkmış iki kişinin trende karşılaşmasını konu alıyor. Farklı ülkelerden başka bir ülkeye yerleşmiş iki göçmenin kendi ülkelerinde çıkan savaşta cepheye katılmalarıyla başlayan süreç, barış ilan edilmesi ile eve dönüş yolculuğunda devam ediyor. Bu yolculukta karşılaşan iki insanın kendileri ve yaşadıkları durum ile hesaplaşmalarını anlatan oyun, Kartallı izleyicilerden büyük beğeni aldı. Savaşanların değil, savaştıranların kazandığı bir dünyada geçen hikâyede izleyicilerin de bir iç hesaplaşma yapmaları amaçlanıyor.

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