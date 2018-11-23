Hidayet Türkoğlu: "Hedef 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmek"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçları kayıpsız geçerek Dünya Kupası'na gitmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Bilyoner.com arasında imzalanan anlaşma kapsamında Bilyoner.com, 3 yıl boyunca hem erkek hem de kadınlar milli basketbol takımı formalarının şortlarında yer alacak. İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay katıldı. İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önünde İspanya ve Karadağ maçlarının bulunduğunu belirterek, "Kadro da açıklandı, tüm arkadaşları kutluyorum. İnşallah iyi performans sergilerler ve sakatlık olmadan maçlarını oynarlar" diye konuştu.

Kadroya çağrılan oyuncular hakkında da konuşan Hidayet Türkoğlu, "Kulüplerimizde bizi temsil eden, başarılarını istediğimiz arkadaşlar. Hedef 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme hakkı kazanıyoruz. Yönetim olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. İnşallah iki güzel maç yaparız ve Çin'e gitme hakkı elde ederiz" şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nu lider olarak tamamladığını dile getiren Başkan Türkoğlu, "Kadınlarımızı kutlamak istiyorum, grubu birinci bitirdiler. Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gidecekler. Bu sıralama açısından önemli avantajdır" dedi.