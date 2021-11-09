A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya ve Polonya ile oynayacağı mücadeleler öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Onlara güvenimiz tam. Sonuç ne olursa olsun biz federasyon olarak onların yanındayız. Önemli olan taşıdıkları formanın bilincinde olarak sahaya çıktıklarında en iyi mücadeleyi versinler” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Slovenya ve Polonya maçları öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

"Camiamızın teveccühü, ne kadar teşekkür etsek azdır "

Öncelikle TBF başkanlığına yeniden seçilmesiyle ilgili duygularını dile getiren Türkoğlu, "Camiamızın teveccühü, ne kadar teşekkür etsek azdır. 3 yıl daha onlara layık olmaya çalışacağız. 5 yıl boyunca iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 yıl da daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Her fırsatta iyi niyetimizi ve çalışacağımızı, basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek için hedeflerimizi paylaştık ve onlar da teveccüh de bulundular, ne kadar teşekkür etsek azdır. 3 yıl boyunca Türk basketbolunu hem milli takımlar anlamında, hem de kulüpler anlamında hak ettiği yere getirmek için federasyon olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapacağımızı buradan söylemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Üzerimize düşen görevin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Erkek ve kadın milli takımların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Milli takım da aynı düşüncededir. Hocalarım ve bizler yönetenler olarak milli takımlarımızın yanında olduk. Sadece basketbola konsantre olmaları için yönetimsel olarak üzerimize düşen görevin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gerisi de sporcularımıza ve hocalarımıza ait. Onlar da saha çıktıklarında önce kendileri, sonra da taşıdıkları forma için ellerinden gelenin en iyisin yapacaklardır. Onlara güvenimiz tam. Sonuç ne olursa olsun biz federasyon olarak onların yanındayız. Önemli olan taşıdıkları formanın bilincinde olarak sahaya çıktıklarında en iyi mücadeleyi versinler. Sonucunda da galip gelirsek ülkemiz için moral olur. Başta Slovenya maçı, pazar günü de İzmit'te oynanacak Polonya maçı için başarı diliyorum. Herkes her şeyin bilincinde. Kadın Milli Takımı bizim çok önemsediğimiz, geçmişinde çok büyük başarılar elde etmiş bir takım. İnşallah hocamızla birlikte aynı istikrar ve çıkışı yaparız. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.