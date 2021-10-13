İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hidayet Türkoğlu, kulüp temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) kulüplerinin temsilcileriyle Ankara JW Marriott Hotel’de buluştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) kulüplerinin temsilcileriyle Ankara JW Marriott Hotel'de buluştu.


Gerçekleştirilen toplantıda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra; TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok, Aydın Şerbetçioğlu, Serhan Antalyalı ve Alper Arıkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, MHK Başkanı Recep Ankaralı, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu ve TBF yetkilileri de yer aldı.


KBSL, TKBL ve KBBL'de yer alan kulüplerin temsilcileriyle bir araya gelen Türkoğlu; yetkililere başarı dileklerini iletirken, kulüplerin görüşlerini, önerilerini ve değerlendirmelerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.