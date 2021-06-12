Hidayet Türkoğlu, millileri takip etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugünkü antrenmanını izledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanı takip etti.

Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yaklaşık iki saat süren çalışmayı izleyen Türkoğlu, antrenmanın ardından oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla da bir araya geldi.

Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.