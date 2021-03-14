Hidayet Türkoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Hidayet Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığın sadece bireyin değil toplumsal hayatın devamlılığı için de ne derece önemli olduğunu anladığımız bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte fedakarca, yeri geldiğinde kendi hayatlarından, ailelerinden taviz vererek hepimiz için çaba sarf eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlar bizim gerçek kahramanlarımız.

İnsan hayatı için büyük özveri ve gayretle emek veren bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutlarım."