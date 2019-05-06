Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Beylikdüzü'nde Gürpınar Çınarlı Kahve'de kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen şenlikte dilek ağacına dilekler asıldı, şarkılar söylendi. Hıdırellez ateşi yakılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü'nde Hıdırellez kutlamaları şenlik havasında yaşandı. Gürpınar Çınarlı Kahve'de düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri ile baharın gelişini hep birlikte kutlayan vatandaşlar Hıdırellez'i neşe içinde kutladı.

Mumcu, Hıdırellez'in birlik ve barış duygularını pekiştirmesini diledi

Konuşmasına, Suriye ve Irak'ta şehit olan askerlerin kederli ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Hızır Aleyhisselam ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştuğu gün olan Hıdırellez, bu topraklarda, binlerce yıldır baharın gelişinin ve tabiatın yeniden doğuşunun başlangıcı olarak bayram havasında kutlanıyor. Hıdırellez'in ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayının aramızdaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar doyasıya eğlendi

Renkli ve neşe dolu anlara sahne olan Hıdırellez Şenliği'nde, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel kıyafetlerle sergilenen halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Bereket, sağlık ve mutluluk sembolü olan Hıdırellez kutlamasında vatandaşlar isteklerini dilek ağacına astı. Yakılan Hıdırellez ateşlerinden de atlayan vatandaşlar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kutlamaya Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Şatır, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarık Küçük, Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.