Hıfzı Topuz: Para için kitap yazmıyorum

Büyükçekmece Belediyesi, 2019 Okuma Yılı kapsamında gazeteci-yazar Hıfzı Topuz'u Büyükçekmece'de ağırladı. Usta yazar söyleşide "Ben para için kitap yazmıyorum. Kitaplarımdan kaç para kazanıyorum hiç bilmem. Hiçbir zaman yazılarımı satmaya kalkmadım. Ben satılık olmadım” dedi.

Büyükçekmece'deki Hıfzı Topuz Parkı Amfisi'nde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan gerçekleştirdi.

“Türk okuyucularından uzaklaşmak istemiyorum”

Büyükçekmecelilerle söyleşide buluşan gazeteci - yazar Hıfzı Topuz, “Kitaplarımı hep Türk okuyucular için yazdım. Türk okuyucularından uzaklaşmak istemiyorum. Ben kitabı bir iletişim olarak görüyorum. Okuyucularıma hep bir mesajım vardır. Atatürkçü, ilerici ve sol mesajlar iletirim. Bu demokratik bir iletişimdir. Ben para için kitap yazmıyorum. Kitaplarımdan kaç para kazanıyorum hiç bilmem. Hiçbir zaman yazılarımı satmaya kalkmadım. Ben satılık olmadım” dedi.

“Atatürk ilke ve inkılapları hepimizin ortak paydasıdır”

Gazeteci - Yazar Hıfzı Topuz'un Büyükçekmece Belediyesi'ne bağışladığı etnik maskelerle Büyükçekmece'ye Kara Afrika Müzesi açılacağını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Okuma Yılı münasebetiyle düzenlenen bu etkinlik için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dünyanızı dinleme fırsatı bulan bir kişi de olsa bizim için büyük kar. Büyükçekmece'nin eğitim ve kültür seviyesi yüksektir. Bu milletin kitap okuması için bu siyaset üzerine devletin yönetiminin tesis edilmesi lazım. Atatürk ilke ve inkılapları hepimizin ortak paydasıdır” dedi.