Dr. Suat Turgut, "Doğal bir ürün olan hipoklöröz asidin böyle bir yan etkisi yoktur. Hijyen için doğal dezenfektan hipokloröz asidi tercih edin" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Turgut, korona virüs sebebiyle dezenfektan kullanımının arttığı bu günlerde doğal bir dezenfektan olan su bazlı hipokloröz asit kullanılmasını önerdi. Prof. Dr. Turgut, hipokloröz asidin vücudumuz tarafından beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonlarla savaşmak için ürettiği doğal, su bazlı bir antiseptik olduğunu dile getirerek, "Tuz ve suyun elektroliz işleminden geçirilmesiyle elde edilen ve aktif klor olarak da isimlendirilen hipoklöröz asit sebze-meyvelerin yıkanmasından genel ev temizliğine, evcil hayvanların yaşam alanlarına kadar her yerin temizlenmesinde kullanılabilir. İnsan sağlığına bir zararı olmadığı gibi çevre sağlığı için de tavsiye edilen bir üründür. Kimyasal dezenfektanların uzun süre kullanılması ciltte tahrişlere yol açabilir. Doğal bir ürün olan hipoklöröz asidin böyle bir yan etkisi yoktur” diye konuştu.

Kalıntı bırakmayan, çevreci su bazlı hipoklöröz asit aynı zamanda sebze meyvelerin tazeliğini korumasına da yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turgut, hipoklöröz asit elde etmek için kullanılan aparatların 3 dakika içinde suyu elektrolize ettiğini ve güvenli olduğunu da kaydetti. Prof. Dr. Turgut, bu ürünlerden elde edilen hipoklöröz asit içeren suyun güneş ışığına maruz bırakmadan 1 ay kadar saklanabildiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Turgut sözlerini şöyle tamamladı: "Hipoklöröz asit içeren dezenfektanlı su mantar, küf, bakteri ve virüsler üzerinde etkilidir. Sebze-meyvelerinizi hipoklöröz asit içeren su ile yıkarsanız tazeliğini daha uzun süre koruduklarını göreceksiniz. Ayrıca ev içinde sık dokunduğunuz yerlere mesela kapı kolu, elektrik düğmesi, masa üstleri, banyo-mutfak gibi ekstra hijyen gereken yerlerde güvenle kullanabilirsiniz. Deterjan ya da dezenfektan kullandıktan sonra uyguladığınız yeri tekrar duru suyla temizlemeniz önerilir. Hipoklöröz asit kullandığınızda buna gerek yoktur. Çünkü içinde hiçbir kimyasal bulunmaz. Geride kimyasal iz bırakmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Alkol bazlı antiseptiklerin, uzun süre kullanımı ciltte kuruluk yapar. Su bazlı antiseptik olan hipokloröz asit dezenfeksiyonunda bu durum ortaya çıkmaz. Kimyasal temizleyicilerde olduğu gibi atık ambalaj sorunu, çevre kirliliği, alerji ya da suya karışan zararlı değildir".