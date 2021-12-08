Hilal Çorbacıoğlu'ndan ebeveynler için rehber bir kitap: “Çocuklara Eşlik Etme Sanatı”

Aile Danışmanı ve yazar Hilal Çorbacıoğlu'nun çocuklarla ve ebeveynlerle yaptığı danışmanlık deneyimlerinden ve kendi annelik yolculuğunda edindiği tecrübelerden yola çıkarak kaleme aldığı Çocuklara Eşlik Etme Sanatı, okurun kendi biricik yolculuğuna da kapı aralıyor.

Bugünün anne ve babalarına mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp çocuklarının ihtiyaçlarını yeterince karşılamalarını ve yine çocukların yanında yeterince olmak gerektiğinin altını çizen Hilal Çorbacıoğlu, “Kurallar ve yöntemler arasında kaybolmuş anne babaların telaşını en aza indirebilecekleri ve anı yaşayarak, çocuklarının yolculuklarında onlara gönül rahatlığıyla eşlik edebilecekleri bir yol gösteriyor. Çocukluk anıları durağında, cesur bir şekilde okurunu gerçek hisleriyle yüzleştirerek derin bir empatinin ve güçlü bir iletişimin önünü açıyor” dedi.

Yeterli ebeveynlik

Çocukların boş bir levha olmadığını, anne babanın sadece terbiye edici bir duruş üstlenmemeleri gerektiğini ifade eden Çorbacıoğlu, “Fıtri meyillerini bozmadan onlara eşlik etmeleri gerektiğini, hayatta karşılarına çıkabilecek zorlukları da göğüsleme fırsatları açmalarını ve bunu nasıl yapabileceklerini anlattım” diye konuştu.

Kitapta, anne ve babalara yol gösterirken bunu pratikle de desteklediğini belirten Çorbacıoğlu, “Ebeveynin aynayı kendisine tuttuğu farkındalık alıştırmaları sayesinde anne ve babaların her zaman kendi duygusal regülasyonlarını yapabilecekleri farkındalık soruları yöneltiyor. Bu sorular sayesinde okurlar sadece anne baba rollerinde takılı kalmıyor ve bu rollerin dışında insan olarak iletişimin temeli olan noktalara bakma ve kendilerini değiştirme/geliştirme fırsatı buluyor” şeklinde konuştu.

“Çocuğunuzun mükemmel bir ebeveyne değil; yeterli bir ebeveyne, size, ihtiyacı var! Ve onlar ebeveyn olduklarında size dair hangi duyguları hatırlasınlar istersiniz?” diyen Çorbacıoğlu, “Ebeveynlik Sanatı”, “İlişkilerin Kalbine Giden Yol”, “Dün, Bugün, Yarın”, “Ailede Demokrasi” ve “İyiyim, İyisin, İyi” bölümlerinden oluşan Çocuklara Eşlik Etme Sanatı temel ihtiyaçlar, hisler ve yeterlilikler üzerine tekrar düşündüren ve onlara eşlik ederken ebeveynleri hayrete düşüren birçok değeri keşfetmeyi deneyimleten doğru bir rehber” ifadelerinde bulundu.