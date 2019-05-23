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Hilton'da bayram havası

İstanbul’un en büyük otellerinden Hilton İstanbul Bomonti, Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı kampanyaları duyurdu.

İstanbul'un en büyük otellerinden Hilton İstanbul Bomonti, Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı kampanyaları duyurdu.



Bomonti'nin yükselen değerlerinden Hilton İstanbul Bomonti, Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı kampanyaları duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında otelde konaklayan misafirler, kahvaltı dahil oda fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimin yanı sıra oda servisi hariç otelin tüm yiyecek/içecek alanlarında yüzde 10 indirim fırsatına da sahip olacaklar.


Hilton İstanbul Bomonti'de konaklayan misafirler ayrıca, dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds İstanbul ile LEGOLAND Discovery Centre İstanbul ve akvaryum zinciri SEA LIFE İstanbul'a girişlerde yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek.

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