‘Hilye-i Şerife' 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

Sultan Abdulmecid Han'ın 2'nci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlanan tablo şeklindeki ‘Hilye-i Şerife' 275 bin TL'den satışa sunulup açık artırma usülüyle sahibini bulacak.

Arthill Müzecilik Koleksiyonculuk tarafından 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek müzayede de çoğunluğu Osmanlı dönemine ait olmak üzere 263 parça eser sergilenecek. Müzayede de sergilenecek 263 parça eserin açık arttırmaya gireceği ortalama değeri ise 8 milyon TL civarında. Osmanlı dönemine ait eserlerin ağırlıklı olduğu müzayede de Amerikalı Ressam Andy Warhol'un imzasını taşıyan ‘İce Cream Cups with Bluebird' isimli tablo şeklindeki eser de 500 bin TL'lik açık arttırmaya çıkacağı fiyat ile dikkat çekiyor.

“Sultanların, padişahların kullandığı eserler sergilenecek”

Müzayedeyi gerçekleştirecek Koleksiyoncu Hüseyin Kocabaş sergilenecek eserler hakkında bilgi verdi. Kocabaş, sergilenecek eserlerin ağırlıklı olarak Osmanlı döneminden olduğunu belirtti. Kocabaş ayrıca, “Türk hat sanatından, Osmanlı mücevher sanatına kadar birçok alandan sanatçıların en önemli eserlerini seçtik. Sultanların, padişahların kullandığı eserlere önem verdik, bu eserleri sergileyeceğiz. Bunlardan birisi de Sultan Abdulmecid Han'ın 2'inci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi imzalı ‘Hilye-i Şerife' isimli eser. Bu eser Türk hat sanatının başyapıt eserlerinden biri, yapıldığı dönemden günümüze çok temiz bir şekilde muhafaza edilmiş. Bu eseri 275 bin TL'den açık arttırmaya çıkartacağız” şeklinde konuştu.

“500 TL'den 500 bin TL'ye kadar değerde eserler açık arttırmaya çıkacak”

Koleksiyoncu Hüseyin Kocabaş ayrıca müzayede de 500 bin TL ile açık arttırmaya çıkarılacak Amerikalı Ressam Andy Warhol'un tablo şeklindeki eserinden de bahsetti. Kocabaş bu eserle ilgili de “Andy Warhol'un dondurma serisinden bir eser. Müzayede de açık arttırmaya çıkacak en yüksek fiyatlı eser. Sanatseverlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Müzayede de 500 TL'den 500 bin TL'ye kadar eserler sergilenecek” ifadelerini kullandı.

Müzayede 22 Aralık'ta Taksim Ritz-Carlton'da yapılacak.