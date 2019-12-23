‘Hilye-i Şerife' sahibine kaybettirmiyor

Sultan Abdulmecid Han'ın 2'nci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlanan tablo şeklindeki ‘Hilye-i Şerife' 290 bin TL'ye satılarak sahibini buldu.

Arthill Müzecilik Koleksiyonculuk tarafından gerçekleştirilen müzayede de çoğunluğu Osmanlı dönemine ait olmak üzere 263 parça eser sergilendi. Müzayede de sergilenen 263 parça eserin açık arttırmaya girdiği ortalama değerin 8 milyon TL civarında olduğu belirtilirken, Osmanlı dönemine ait eserlerin ağırlıklı olduğu gözlemlendi. Sultan Abdulmecid Han'ın 2'nci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlanan tablo şeklindeki ‘Hilye-i Şerife' 290 bin TL'ye satılarak sahibini buldu. Amerikalı Ressam Andy Warhol'un imzasını taşıyan Ice Cream Cups with Bluebird' isimli tablo şeklindeki eser ise 500 bin TL'ye satılarak yeni sahibine kavuştu.

"263 parça eserin arasında çok önemli koleksiyonlar vardı"

Müzayedeyi gerçekleştiren Koleksiyoncu Hüseyin Kocabaş yaptığı açıklamada, yılın son müzayedesinde sanatseverlerle buluştuklarına vurgu yaparak, "263 parçadan oluşan eserleri açık arttırmaya sunduk. 250 civarında satılan eserler yeni sahipleriyle buluştu. Birkaç eserde rekorlar kırdık. Yıl sonu olması ve insanların ekonomik olarak çekinmelerini geride bırakırsak, başarılı bir müzayede gerçekleştirdik. 263 parça eserin arasında çok önemli koleksiyonlar vardı" dedi.

"Hilye-i Şerife 290 bin TL'ye satıldı"

Özelikle Osmanlı askeri eserlerin hemen hemen tamamının yeni sahiplerine ulaştığını dile getiren Kocabaş, "Sultan Abdulmecid Han'ın 2'nci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlanan tablo şeklindeki ‘Hilye-i Şerife' 290 bin TL'ye satıldı. Amerikalı Ressam Andy Warhol'un imzasını taşıyan ‘İce Cream Cups with Bluebird' isimli tablo şeklindeki eseri ise 500 bin TL'ye satılarak yeni sahibine kavuştu. Umduğumuzdan daha fazla bir katılımla karşılaştık" ifadelerini kullandı.