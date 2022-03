Hipnoterapi eğitmeni Demir, Türkiye'nin adını Avrupa'ya duyurdu

Hipnoterapi eğitmeni Hüseyin Demir, Avrupa'da kurduğu Hipnoter Akademie sayesinde Türkiye'nin adını Avrupa'da gururla duyurduklarını söyledi.

Uzun yıllar kişisel gelişim ile ilgilenen hipnoz uzmanı Hüseyin Demir, Avrupa'da Türkçe eğitim veren Hipnoter Akademie'yi kurdu. Binlerce insana psikolojik problemlerin hipnoz ile giderilmesinde ve blokaj çözümünde yardımcı olan Hüseyin Demir, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına verdiği hipnoz seansları ve hipnoterapi eğitimleri ile ün kazandı. Onlarca ülkede ve yüzlerce şehirde doktor, psikolog, sosyolog, aile danışmanı ve kişisel gelişime ilgi duyan binlerce insana eğitim verdiklerini ve blokaj çözümü uyguladıklarını kaydeden Hüseyin Demir, “Hipnozda kendi geliştirdiğimiz özel teknikleri öğrencilere aktarıyoruz. Hipnoz uzun yıllardır kullanılan kadim bir bilgidir. Ancak uzun yıllar gösteri amaçlı kullanıldığı için insanlar üzerinde ürkütücü bir etki bırakmıştır. Her ne kadar insanları bir takım düşüncelere itse de Frued'un bilinçaltı kavramını ortaya koymasından sonra hipnoz artık psikolojik kaynaklı problemlerin blokaj çözümünde kullanılmaya başlanmıştır. Erickson ile birlikte ise daha üst seviye bir bilim dalı olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Avrupa'da tamamlayıcı tıp, Türkiye'de ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp teknikleri arasındadır. Bir hipnoz akademisi olan Hipnoter Akademie ile binlerce insana hipnozu sevdirmemizin sebebi, insan ruhuna duyduğumuz aşktır. İnsan ruhunda bir problem meydana geldiğinde beden tepki vermeye başlar, örneğin kilo alır, panik atak olur, anksiyete ve korkuları gelişir. Böyle durumlarda ruh, bilinçaltı ve beden ortak bir şekilde hareket etmeye başlar. Bilinçaltında oluşmuş bu tür psikolojik temelli problemlerin çözümünde en etkili blokaj kaldırma yöntemidir hipnoz. Çünkü hipnoz ile hızlı bir şekilde bilinçaltına giriş sağlanıp oradaki yanlış kayıtları düzeltmek ve blokajı kaldırmak mümkündür. Hipnoz asla uyku değildir ve hipnoz bayılmak da değildir. Hipnozdaki kişi söylenen her sözü duyar. Hatta kokuyu, sesi vs. daha net hisseder” dedi.

"Artık hipnozu daha uygulanabilir bir terapi haline getirdik"

Binlerce kişi üzerinde denedikleri tekniklerden edindikleri tecrübe ile artık hipnoterapiyi daha uygulanabilir bir terapi haline getirdiklerini belirten Hüseyin Demir, “Hipnoterapide rahat bir şekilde uzanıyor, gözünüzü kapatıyorsunuz ve rüya görür gibi söylenen telkinler ile güzel ruhani tecrübeler yaşamaya başlıyorsunuz. Hipnozda anne karnından itibaren duyduğunuz bütün kayıtlara ulaşmak mümkündür. Binlerce kişiye uyguladığımız seanslarda, hipnozdaki kişiyi bebekliğine hatta anne karnına kadar götürüp o günden şu anki yaşına kadar yaşadığı olumsuz duygu ve düşüncelerden arınmaları sağlanmış, blokajları çözülmüş böylelikle danışanlarımız sağlıklı bir ruh haline kavuşmuşlardır. Hipnozda bazı bağımlılık seansları 3-4 seans olabilmekle birlikte, kedi, köpek korkusu, kekemelik, sigara bırakma gibi bazı konular tek seansla çözülebilmektedir. Çalışmalarımızı instagram sayfası olan hd_demir üzerinden de paylaşıyoruz. Hipnoz seansları tamamen kişiye özeldir, çünkü her insanın parmak izinin kendine özel olması gibi, herkesin blokajı ve bilinçaltı da o derece kendine özeldir. Bu yüzden her hipnoterapi kişiye göre farklı ve özel olarak uygulanmaktadır. Avrupa'da kurduğumuz Hipnoter Akademie sayesinde Türkiye'nin adını Avrupa'da gururla duyuruyoruz. Akademimizden eğitim alan bir çok doktor, psikolog ve psikiyatrist hipnozu terapi yöntemi olarak kullanıp, panik atak, anksiyete, kekemelik, sigara bırakma, kilo verme, okb, fibromiyalji, çocuklarda altına kaçırma, kaygı bozukluğu, depresyon gibi bir çok alanda danışanlarına faydalı seanslar yapmaktadırlar” diye konuştu.

Hüseyin Demir, korona virüs salgınının başladığı günlerden itibaren insanların daha fazla evlerinde kaldıkları bu süreçte binlerce kişiye hipnoz eğitimi ve semineri vermiş böylelikle insanların gerek kişisel gelişimine, gerekse mesleki kariyerlerine katkı sağlamalarını destekledi.



Demir, evinde oturan bir çok meslekten anne-babaya çocuklarına nasıl faydalı olunacağı ile ilgili faydalı bilgiler ve eğitimler verdi. Demir, Avrupa'da ikamet eden vatandaşlara eğitimler verip oradan kazanılan döviz ile Türkiye'ye yatırım yapıp ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor.