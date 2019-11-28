“Hipoglisemi çoğu zaman diyabet hastalığının belirtisi olabiliyor”

‘Hipoglisemi'nin çoğu zaman diyabet hastalığının belirtisi olduğunu ifade eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, hipoglisemi bir hastalık olmayıp glukoz ve insülin metabolizmasındaki düzensizlikten meydana gelir” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, glukoz ve insülin metabolizmasındaki düzensizlikten meydana gelen, çoğu zaman diyabet hastalığının erken dönem belirtisi olan ‘Hipoglisemi' hakkında bilgi verdi.

Hipogliseminin diyabet hastalığının erken dönem belirtisi olabileceğini belirten Uzm. Dr. Pınar Alarslan, “Kan şekerinin ölçümlerde 50 mg/dl altı olmasına hipoglisemi denilir. Diyabetli olup ilaç ya da insülin kullananlarda ise kan şekerinin 70 mg/dl altında olması hipoglisemi olarak adlandırılır. Hipoglisemi bir hastalık olmayıp glukoz ve insülin metabolizmasındaki düzensizlikten meydana gelir. Hipoglisemi çoğu zaman diyabet hastalığının erken dönem belirtisi olabilir” dedi.

“Aşırı stres ve ağır egzersizler hipoglisemiye sebep olabilir”

Aşırı stres, ağır egzersiz durumlarında ve yeterli kalori veya karbonhidrat alınmadığı durumlarda da hipoglisemi izlenebileceğini söyleyen Dr. Alarslan, “Böbreküstü bezleri ve tiroit bezleri gibi endokrin organların ürettiği hormonların fazlalığında veya azlığında da hipoglisemi izlenebilir. Bu sebeple hipoglisemiden yakınan bir hasta endokrin hastalıklar açısından değerlendirilmelidir. Endokrin organ fonksiyonlarında bir patoloji saptanmadığında kişinin diyabet adayı olabileceği düşünülmelidir” şeklinde konuştu.

“Düşük kan şekeri hastayı komaya sokabilir”

Hipogliseminin en erken belirtilerinin terleme, huzursuzluk, çarpıntı, sinirlilik hali, baş dönmesi ve bulanık görme olduğunu söyleyen Alarslan, “Diyabete bağlı kan şekeri düşüklüğü olduğunda ve hasta bunu hissettiğinde 15-20 gr glukoz yani 4-5 adet kesme şeker yada 2 tatlı kaşığı toz şeker yada 200 ml meyve suyu almalıdır. 15 dakika sonra kan şekeri ölçülüp yine düşükse bu tedavi tekrar edilmelidir. Buna rağmen kan şekeri düşme eğiliminde hastane şartlarında damar yolundan glukoz verilmeli yada glukagon denilen kan şekerini yükselten tedavi uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hipogliseminin tıbbi müdahale gerektirdiğine değinen Dr. Alarslan, “Kan şekerinin düşük olması durumunda uyku halinden bilinç kaybı ve komaya kadar ilerleyen bir tablo gözlenebilir. Bu sebeple hipoglisemi acil bir olaydır ve tıbbi müdahale gerektirir” diye konuştu.

“Hipoglisemi uzun yıllardır diyabeti olan hastalarda belirti vermeyebilir”

Bazen diyabetli hastalarda hipoglisemi belirtisi olmadan, kan şekeri ölçüldüğünde hipoglisemi saptanabildiğine dikkat çeken Dr. Alarslan, “Bu durum hipoglisemiyi fark etmeme olarak adlandırılır. Hipoglisemiyi fark etmeme her diyabetlide gözlenmeyip, daha çok uzun yıllar diyabeti olan bireylerde görülür. Diyabete bağlı sinir hasarı sıkı glisemi kontrolü, bazı kalp ve tansiyon ilaçları hipoglisemiyi fark etmeme nedeni olabilmektedir” dedi.

Hipoglisemiyi fark etmeyen diyabetliler hakkında da konuşan Dr. Alarslan, “Hipoglisemiyi fark etmeyen diyabetlilerin sık kan şekeri ölçümü yapması ve belirti olmamasına karşın ölçüm sonucunda hipoglisemi saptanırsa derhal hipoglisemi tedavisini yapmaları gerekir” ifadelerini kullandı.