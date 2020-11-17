"Hırçın çocuğa akupunkturla çözüm"

Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Akupunktur tedavisiyle çocuklarda sık görülen obezite ve psikolojik kaynaklı dikkat eksikliği, hiperaktivite, baş ağrıları, gece altını ıslatma, iştahsızlık gibi durumlara çözüm bulunabiliyor. Ayrıca çocuklarda sık görülen alerjik rinit, astım, cilt hastalıkları, epilepsi ve nörolojik hastalık temelli kalan doku bozukluğunda da akupunktur başarılı sonuçlar veriyor” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, akupunktur tedavisinin yetişkinler dışında çocuklarda da hem fiziksel hem psikolojik gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, akupunkturun yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan uzak doğu tedavi şekli olduğuna değinerek “1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen akupunkturun; 300'ün üzerinde hastalıkta tedavi etkisi olduğu kabul edilmiştir. Akupunktur tedavisi yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da kullanılır. Tüm dünyada çocuk hastalıklarında akupunktur tedavisi yaygın bir şekilde uygulanmakta olup ABD'de çocuk ağrı kliniklerinin 1/3'ünde akupunktur tedavisi gerçekleştirilir” diye konuştu.

“Dikkat eksikliği ve alerjiye karşı etkili”

Akupunkturun çocukluk çağı hastalıklarındaki uygulanma durumlarına bakıldığında ilk sırayı obezitenin aldığını ifade eden Dr. Koran, sözlerine şöyle devam etti: “Obezite artık çocukluk yaşlardan başlayan bir hastalıktır. Obezite tedavisinde akupunkturun etkisi, çocuğun iştahını kapatır ve açlık esnasında görülebilen mide kazınmalarını azaltır. Ayrıca açlık durumundaki stres ve öfke kontrolüne de destek verir. Vücudun metabolizmasını hızlandırarak yağ yakmayı artırır. Tüm bu etkileri ile obezite tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bunun dışında akupunktur tedavisi çocuklarda sık görülen ve psikolojik temelleri olduğu düşünülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite, baş ağrıları, gece altını ıslatma, iştahsızlık gibi durumlarda da oldukça etkilidir. Ayrıca çocuklarda sık görülen alerjik rinit, astım, cilt hastalıkları, epilepsi ve nörolojik hastalık temelli kalan doku bozukluğunda da akupunktur tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir”.

“Kimyasal ya da ilaç verilmiyor”

Dr. Koran, çocuklardaki akupunktur tedavisinde hastanın vücuduna herhangi bir kimyasal madde ya da ilaç uygulanmadığının altını çizerek, “Akupunktur vücudun kendini iyileştirme gücünü harekete geçirerek etki eder. Bunu da cildimiz üzerindeki özel akupunktur noktalarını uyararak gerçekleştirir. Akupunktur noktalarının uyarılması özel saç teli kalınlığında, tek kullanımlık akupunktur iğneleri ile yapılır. Akupunktur tedavisi ağrılı bir tedavi olmamakla beraber çocuk ve bebek hastalarda yaşanabilecek korku ya da huzursuzluk doğal bir durumdur. Bu gibi durumlarda modern teknolojik akupunktur cihazları kullanılır. Bu cihazlar sayesinde iğne kullanmadan da çocuk ve bebeklerde akupunktur tedavisi yapılabilir” ifadelerini kullandı.